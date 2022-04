Cotyar Adil: Şêwaza pêşwazîkirina li Serokwezîr li Londonê her tişt eşkere kir

Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Cotyar Adil diyar kir: “100 sal in kêşeyên me yên ligel Bexdayê berdewam in, loma divê em bi hev re biryarên çarenûssaz bidin û giriftan çareser bikin.”