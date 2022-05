Diyarbekir (K24) – Li Diyarbekirê Cejna Remezanê bi coş hat pîrozkirin. Li hemû mzigeftan û bi taybetî jî li Mizgefta Mezin a Diyarbekirê jî welatiyan nimêja cejnê kirin û cejna hevûdin pîroz kirin. Piştî pîrozkirina cejnê welatiyan berê xwe dan ser gorîstanan û ji bo giyanê kesûkarên xwe Qur’an xwendin û dua kirin.

Li Diyarbekirê di demjimêrên serê sibehê de welatiyan berê xwe dan mizgeftan. Yek ji van mizgeftan jî Mizgefta Mezin a Diyarbekî ya li nava Sûrê bû. Li mizgeftê ji 5 hezaran zêdetir welatiyan bi hev re nimêj kir û piştî nimêjê cejna hevûdin pîroz kirin. Parêzgerê Diyarbekirê Munîr Karaloglu cejna welatiyan pîroz kir û got ku wan Remezaneke xweş derbas kirine û hêviya wan ew e ku rojên xweştir bijîn. Siyasetmedaran jî amaje kirin ku piştî bandorên giran yên pandemiyê ew keyfxweş in ku cejneke girseyî pîroz dikin.

Siyasetmedar Altan Tan ji K24ê re got: “Remezan baş derbas bû. îsal hewa jî hinekê hênik bû. Ez cejna hemû miletê Misilamn pîroz dikim. Pêwîstiya me bi aşitiyê heye. Mixabin niha li her derê şer heye. Hêvîya me ji Xwedê Teale ew e ku bi rehmê li me bike.”

Parlementerê Ak Partiyê yê Diyarbekirê Mehmet Mehdî Eker got: “Ji ber pandemiyê me nekarî em du salan li mizgeftan bi hev re nimêr bikin û cejnê pîroz bikin. Lê elhemdûlîllah ev nexweşî hinekê sivik bû. Hemd ji Xwedê re em gihiştin hevdu. Xwedê Teale tenduristî aramiyê berdewam bike.”

Welatiyan hêvî û daxwazên xwe anîn zimên û gotin ku ew bextewarin gihiştine cejna Remezanê û bi dilxweşî û keyfxweşî cejnê pîroz dikin.

Welatî: “Elhemdûlîlah Remezan xweş derbas bû, me rojiyên xwe girt, me nimêja xwe kir, me fitra xwe da, bû nesîb ku me nimêja xwe ya cejnê jî kir. Remezan xweş bî, xweziya xilas nebûya.”

Welatî: “Dema cejin tê, em bi saya telefonan xwe digihînin kesûkarên xwe yên li xeribiyê û em cejna wan pîroz dikin.”

Li taxên bajêr jî zarok û ciwan bi cilûbergên xwe yên cejnê derketin kûçe û kolanan û cejna hevdû pîroz kirin.

Piştî nimêja cejnê, welatiyan berê xwe dan gorîstanan û serdana tirbên keskûkarên xwe kirin û ji bo giyanê wan Qurana Kerîm xwendin û dua kirin.

Welatî: “Kesûkarên me wefat kirine, dêûbabên me wefat kirine, nasên me hene li vê gorîstanê, cejna bimbarek e, em mecbûr in bêne cejna wan jî pîroz bikin. Ev riya me hemûyan e. Xwedê Teale me ji îman û Quranê bêpar neke. Dinya cihê mêhvan e, em xwe nexapînin.”

Welatî: “Em tên û ji miriyên xwe û miriyên vê gorîstanê re Yasînan dixwînin û dua dikin.”

Li Diyarbekirê jî pîrozbahiyên cejnê dê her sê rojan berdewam bike. Welatî di maweya cejnê de serdana xizim û kesûkarên xwe dikin û cejna hevûdin pîroz dikin.