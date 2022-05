Geştiyar di cejnê de berê xwe didin şûnwarên Diyarbekirê

Diyarbekir (K24) – Di cejna Remezanê de, şûnwarên dîrokî yên Diyarbekirê bi geştiyaran tije bûne. Di cejna îsal ya Remezanê de, aliyekî bajêr ji bo serdanên cejnên ji bajêr derçûne, lê aliyên dîrokî yên bajêr jî bi geştiyaran tije bûne.

Di rojên cejna Remezanê de, nav sûrên Diyarbekirê û ciyên dîrokî, pêşwaziya girseyên geştiyaran tê kirin. Bi taybet jî ciyên wek Mizgefta Mezin, Xana Hesen Paşa, Xana Zêlûyan, Birca Keçê, Mizgefta Hz. Suleyman û pira deh çavî di cejna îsal de bi geştiyaran tije bûne.

Zêdetir kesên ku serdana wan ciyan dikin jî ji bajarên cuda hatine û bi kêfxweşî û pesifdayîn behsa serdanên xwe dikin.

Geştiyar Yilmaz Aygun: “Bi hevjîna xwe û hevalên xwe re, em ji bajarê Samsûnê hatine û me xwest em vê cejna xwe li vê heremê derbas bikin. Her tişt gelek xweş û ciyewaz e, me dilana xwe jî gerand. Miirovên vê derê gelek dilgerm in, xweza bêhempa ye û em dii nav dîrokê de digerin, Emê geşta xwe berdewam bikin.”

Geştiyar Ayşegul Erdem: “Ez ji Îzmîrê me û em nû hatin Diyarbekirê. Me li pira deh çavî serdan kir, niha jî em li vê kelayê, li birca keçê geriyan. Bêhna dîrok û şarstaniyê ji bajêr tê, bi her aliyê xwe ve balkêşe. Hevala min û mamê wê jî van xweşiyan nîşanî min didin.”

Geştiyar Bêrîvan Aksoy: “Ez heta 5 saliya xwe li vê derê bûm. Pişre em çûyîne Îzmîrê. Heta ev cara sêyemîn e ku ez têm bajêrê xwe. Her carê ku ez têm hewl didim li her ciyekî bigerim. Ez bi hevaleka xwe re hatim û em bihev re digerin. Xizmên me jî rê nîşanî me didin, geşta me jî pir xweş derbas dibe.”

Mirad Omerî jî xizmên xwe yên ku ji Îzmîr û bajarên din hatine digerîne û tîne ziman ku bi wan re careke din, xweşiyên Diyarbekirê dibîne.

Mirad Omerî: “Keça mamê min vê sibê telefonî min kir û bi hevalên xwe re hatiye Diyarbekirê. Ez jî alîkariyan wan dikim û wan digerînim. Em çûbûn pira deh çavî, ji wê hatin pêşangeha Ahmet Cizîrî û ew gelek kêşxweş bûne.”

Muzîkjenên li bajêr jî bi rîtîm û sitranên xwe yên coşî pêşwaziya geştiyaran dikin û carina pêkve sitran dibêjin, carina jî dîlan digerînin. Yên ku wan herduyan nakin jî, wan dîmenan wek biibîranîn dikşînin yan jî zindî ji bo malbat û hevalên xwe vediguhêzin.