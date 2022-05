Li Tirkiyê dijayetiya li hember penaberan zêde bûye

Enqere (K24) - Li Tirkiyê di nav welatiyan de dijayetiya penaberan bi avayekî metirsîdar zêde dibe. Bi taybetî di torên medyaya civakî de, naverokên li dijî penaberan gelek caran dibin rojeva sereke (Trend Topic / TT) ya Tirkiyê. Li gorî şarezayan rakêşiya di qada siyasî de jî, dijayetiya bo penaberan zêde dike.

Li Tirkiyê weşandina kurte-fîlmek bi navê “dagirkirina bêdeng” di medyaya civakî de deng veda û mijara ji paşve şandina penaberan dîsa bû rojeva sereke ya Tirkiyê. Fîlm îdia dike ku piştî 20 salan penaberên Sûrî dê Tirkiyê dagir bikin û zimanê resmî yê Tirkiyê bikin Erebî.

Sponsorê fîlma ku zêdekirina dijayetiya penaberan armanc dike Umît Ozdag, bi dirûşmeya ji paş ve şandina penaberan sala borî partiyek siyasî jî damezrandîbû. Hişmendiya nijadperest ya li dijî penaberan, di nav gel de jî piştevaniyek girîng bo xwe peyda dike.

Welatiyek li ser vê mijarê ji K24ê re diyar kir: “Ez bawer dikim ku hêzên emperyalîst bi zanebûn ev penaber ji Tirkiyê re şandin. Armanca ew hêzên emperyalîst têkbirina abûrî, civak û kultûra ye! Bila penaber biçin!”

Herwiha welatiyeke din jî dibêje: “Hewce ye biçin. Ji ber ku em ji xwe birsî ne. Ne berpirsayetiya me ye ku em zikê penaberan têr bikin. Bi kultûra me re jî naguncivin. Abûriya me jî wan xira kir.”

Li gorî beşek ji şarezayan ligel rewşa abûriyê, rakeşiya di navbera partiyên siyasî de bo standina dengan dijayetiya li hemberî penaberan di nav gel de zêde dike.

Birêveberê Lêkolînên Penaberan Prof. Veysel Ayhan ji K24ê re eşkere kir: “Bi xirabûna rewşa aboriyê, di nava welatiyan de hêrsa li hemberî penaberan zêde dibe. Desthilat û opozîsyon jî derbarê penaberan de daneyên ji hev cuda bikar tînin. Di encamê de gel, nikare baweriya xwe ji kesî bîne û ditirse.”

Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan duh got “ji bo paşve şandina milyonek penaberan em amadekariyan dikin.” Serokê Partiya Sereke ya Opozîsyonê Kemal Kiliçdaroglu bersîv da û got “dev ji van çîrokan berde, em dizanin ku li şûna wan ji sînor yên qaçax tên, ji xwe dema ku em desthilatê distînin di nav 2 salan de hemûyan emê ji paş ve bişînin.” Wisa xuya ye partiyên siyasî bo hilbijatinên pêşîn, mijara penaberan wek yek ji dînamîkên mûhîmtirîn dibînin.