Li Diyarbekirê 17 sazî û rêxistinan helmeta paqijiyê dan destpêkirin

Diyarbekir (K24) - Li Diyarbekirê ji aliyê parêzgarî, şaredarî û sazî û rêxistanan ve ji bo mehekê helmeta paqijiyê hat ragihandin. Ji bo bajareke paqijtir, bername û çalakiyên ku dê di mehekê de bên kirin hatin pêşkêşkirin. Rayedarên şaredariyê dibêjin; ji vê helmetê armanca wan ew e ku Diyarbekir di nav bajarên Bakur û Tirkiyeyê de bibe paqijtirîn bajar.

Li Diyarbekirê ji aliyê Parêzgerî, Şaredariya Bajarê Mezin, sazî û rêxistinên civaka sivîl ve helmeta paqjiyê ya bi navê ‘Diyarbekir; paqijtirîn bajar’ hat ragihandin. Danasîna helmeta ku dê mehekê berdewam bike bi filmên anîmasyonê hat kirin.

Sektreterê Giştî yê Şaredariya Bajarê Mezin Ayhan Kardan got; li Diyarbekirê rojane nêzîkî 2 milyon û nîv ton zibil tê komkirin, divê hemû aliyên civakê bi hev re ji bo bajareke paqijtir kar bikin.

Ayhan Kardan ji K24ê re diyar kir: “Diyarbekir bajarekî mezin e, bi hezaran kargeh lê hene, ji van kargehan bi tonan zibil tên komkirin. Divê em Diyarbekirê paqijtir bikin, geştyar serdana bajêr dikin, armanca me ew e ku em bajarê xwe paqijtir bikîn. Em wekî şaredarî tenê nikarin hemû bajarî paqij bikin divê sazî û rêxistin jî piştgiriyê me bikin. Me seferberiya paqijiyê ya giştî da destpêkirin.”

Diyarbekir ji aliyê erdnîgariyê ve di nava 81 bajarên Bakur û Tirkiyeyê de 10emîn bajarê mezin e, serjimêra wê milyonek û 800 hezar e. Rojane bi hezaran geştyar serdana bajêr dikin û li şûnwarên dîrokî û kûçe û kolanên bajêr digerin.

Rayedarên şaredariyê dibêjin; da ku xwendekar, welatî, xebatkarên sazî û rêxistinan jî bedarî vê seferberiya paqijiyê bibin û bajarê xwe bi paqijiyê jî bidin nasîn ew van xebatan berfireh dikin.

Nûnerê Weqfa TEMA li Diyarbekirê Prof. Dr. Necmettîn Pîrînççîoglu got; ew hewl didin ku di mijara parastina paqijiya xwezayê de welatiyan perwerde bikin.

Prof. Dr. Necmettîn Pîrînççîoglu ji K24ê re diyar kir: “Em jî di vê helmetê de di warê paqijiyê de li dibistanan perwerdeyê didin. Dema ku mirov girîngiyê bi parastina av, daristan, zevî û xwezayê bide wê demê mirov ziblan jî berhev dike.”

Armanca helmetê ew e ku, bajar her paqij bimîne, girîngiya bajareke paqij bi welatiyan bidin zanîn, welatî bizanin dê ji ziblan çawa sûd bê wergirtin û bi xebatên piçûk dê xweza çawa bê parastin. Helmeta paqijiyê ji aliyê 17 sazî û rêxistin ve bi xebateke hevpar dê were birêvebirin. Helmet dê mehekê berdewam bike.