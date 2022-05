Li Kerkûkê ji bo erebkirinê şêwazeke nû tê bikaranîn

Kerkûk (K24) – Erebên hawirde bi rêya anîna bi hezaran pez, bi piştevaniya artêşa Iraqê çadir li nava erd û zeviyên cotkarên Kurd ên li gundên navçeya Sergeran vedane, cotkarên Kurd ji ber wê ezmûna tal a ligel Ereban, di wê baweriyê de ne ku ji bo dagirkeriyê hatine û venagerin.

Di hewldaneke nû de ji bo dagirkirina zevî û erdên welatiyên Kurd, hejmarek ajaldar bi hezaran pez anîne navçeya Sergeran a ser bi Kerkûkê.

Yek ji şivanên Ereb ji K24ê re diyar kir ku ew ji Tel Ebte hatine Kerkûkê û li vir pez xwedî dikin.

Peyamnêrê K24ê ji şivanê Ereb dipirse ku gelo bêyî destûra xwediyê erd, dikare pezê xwe bîne? Şivan dibêje: “Dibe çima nabe, hêzên ewlehiyê yên Iraqê rê daye me.”

Erebên hawirde bi hezaran pez anîne gundên Gabelek, Pelkane û Xerabe yên ser bi navçeya Sergeran a li rojavayê Kerkûkê, ku salên borî berhemên wan hatin şewitandin û îsal jî Erebên hawirde bi piştevaniya hêzên ewlehiyê, dixwazin erd û zeviyên cotkarên Kurd dagir bikin.

Bedredîn Şemsedîn ku welatiyekî Kurd e dibêje: “Bi eşkere zilm li me tê kirin û desthilata me tune ye, çend roj in gelek pez anîne gundê me, ku ev jî erebkirineke din e, ew hatine da ku li vir bimînin û zeviyên me dagir bikin, tecruba me heye li ser vê rewşê.”

Muxtarê Gundê Xerabe Neşet Rehman jî dibêje: “Di dema xwe de çawa Sedam Husên xelk derxist, niha jî bi heman şêwe xelk têne derxistin, hejmarek ajaldar bi hezaran pez anîne gundê me, em ji wan re dibêjin ev milkê gundiyan e, ew dibêjin leşker anîne vê derê.”

Neşet Rehman eşkere dike: “Di bin her çadirekê de çendîn malbat hene, ew ji bo vegerê nehatine, ev erebkirin e.”

Cotkarekî Kurd ê bi navê Simko Cemîl diyar dike: “Beriya niha hêzên serbazî bi tank û zirxpoş hatin ser me û me nehişt erdên me dagir bikin, niha niha erebkirine nû dest pê kiriye û hêzên serbazî dixwazin bi rêya anîna ajaldaran, erdên me dagir bikin.”