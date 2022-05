Li Diyarbekirê HDPê ji ber astengiyan konferansa xwe li derve li dar xist

Diyarbekir (K24) – Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) xwest ku li Diyarbekirê li holekê de dawî konferansa xwe ya herêman li dar bixe, lê belê di navbera endamên HDPê û polîsan de alozî derket. HDPê konferansa xwe di bin dorpêça polîsan de li derve kir. Siyasetmedarên HDPê gotin ku; tê xwestin ku di sedsaleke din de jî Kurdan bê statû bihêlin.

Ev demeke dirêj e HDP û partî û rêxistinên hevgirtiyên HDPê li herêmên cuda konferansan li dar dixin. Dawî konferans dê li Diyarbekirê li holekê de bihata kirin. Hejmareke zêde ya parlementerên HDPê û alîgirên HDPê dema ku xwestin bikevin holê, polîsan bi hêceta parastina ewlekariya wan xwestin ku xalên kontrolê danin û piştî lêgerînê welatî derbas bibin. Endamên HDPê bertek nîşanî vê yekê dan û rê girtin. Di navbera polîs û endamên HDPê de alozî derket. Parlementerê HDPê yê Şirnexê Hesen Ozguneş got; di van konferansan de ji bo çareserkirina pirsgirêka kurd û pirsgirêkên civakî li riyên çareseriyê digerin.

Parlementerê HDPê yê Şirnexê Hesen Ozguneş ji K24ê re got: “Em di konferansan de li ser rêxistinên xwe disekinin. Ji ber ku em dizanin barê me giran e. Şereke giran li ser Kurdistanê û Tirkiye heye. Di nav civakê de xizanî heye, qeyraneke mezin heye û welatî deyndar in. Di konferansan de em behsa van mijaran hemuyan dikin. Ji bo çareseriya van pirsgirêkan em plan û bernameyên xwe amade dikin.”

Parlementerên HDPê helwesta polîsan protesto kirin û biryar dan ku li derve konferansa xwe birêve bibin. Konferans di bin dorpêça polîsan de bi axaftinên siyasetmedaran dest pê kir. Siyasetmedarên HDPê gotin ku, kurd azadî û aşitiyê dixwazin, tê xwestin ku di sedsaleke din de jî kurdan bê statû bihêlin. Welatiyan jî bertek nîşanî astengkirina çalakî û xebatan da û gotin ku ew dixwazin wekî hemû partiyên siyasî çalakiyên xwe bêyî werin astengkirin birêve bibin.

HDP, di 3yê Tîrmehê de dê Kongreya Mezin ya Awarte li dar bixe. Ev rêzekonferans di çarçoveya amadekariyên kongreyê de tên kirin. Di konferansan de ji bo kurdan daxwaza statûyê tê kirin, tê xwestin ku li Bakur û Tirkiyeyê her kes bikaribe bi nasnameya xwe bi azadî bijî û ji bo qeyrana abûrî riyên çareseriyê bên peydakirin.