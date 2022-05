Li Tirkiye û Bakur di 5 mehan de 18 car zam hat ser sotemeniyê

Diyarbekir (K24) - Bi bilindbûna nirxê Dolar li hember Lîreya Tirkî nirxê sotemeniyê jî bilind dibe û herî dawî jî di nava 2 rojan de 2 caran zam hat ser nirxên sotemeniyê. Gelek wêstgehên sotemeniyê ji ber bihabûna êdî nikarin firotinê bikin. Li gorî daneyan sala borî 46 caran û îsal jî 18 caran zam hatiye ser sotemeniyê.

Bilindbûna bihayê sotemeniyê li Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê berdewam e. Herî dawî jî di 2 rojan de 2 caran zam hat ser bihayê sotemeniyê ku de 1.7 lîre û 1.3 lîre zam hat ser benzînê. Ji ber bihabûna benzînê tevgerên hatçoyê yên nav bajaran jî sist dibin. Wêstgehên sotemeniyê yên ku beriya zam were ji rêza erebeyan tije dibûn êdî hêdî hêdî vala dibin.

Berpirsê Westgehek a Sotemeniyê li nava Diyarbekir Şerîf Balcioglû dibêje êdî ne ji neçarî be an jî ji pêdiviyek sereke be welatî sotemeniyê bo erebeyên xwe nastînin.

Şerîf Balcioglû ji K24ê re diyar kir: “Jixwe li welatê me nirxê dolar zêde ye û dema ku varila petrolê jî zêde dibe, yekser fiyet zêde dibin. Di vê derê de hemû tada li welatiyan dibe. Bi vî rengî tiştekî vê berzbûnê bide rawestandin xuya nake. Her roj em çavêrêyî giranbûna sotemeniyê ne. Car heye petrol 5-6 dolar tê xwarê kêm nakin, lê 2-3 dolar zêde bibe yekser fiyet zêde dibin.”

Gelek kesên ku karê neqliyata nava bajaran dikin jî balê dikêşin ku bihabûna sotemeniyê rê nade ew dahatek bi dest bixin û çi wateya hatçoya wan namîne.

Hayrî Akyuzê ku 40 sal in karê neqliyatê dike dibêje ew ti caran evqasî neketibû tengasiyê û destnîşan dike: “Ez ji Alanyayê hatime û lêçûna min a sotemeniyê 17 hezar lîre ye. Em bi vî rengî nikarin depoyên xwe tije bikin. Em veguhastinê dikin, bi tevahî 3 hezar lîre dimîne, emê wî pareyî bo xwediyê kamyonê bidin, bo mesrefan bidin, yan jî pê pêwistiyên xwe bibînin. Ewê besî çi bike besî çi neke? Ji kesî re tiştekî namîne. Yanî ji mecbûrî em vî kara dikin.”

Li gorî daneyan di sala 2021an de 48 caran û 5 mehên ewil ên îsal de jî 18 caran zam hatiye ser bihayê sotemeniyê. Dîsa li gorî 6 mehên borî 15 lîre zam hatiye ser sotemeniyê û benzîna ku di Gulana sala 2021an de 7.8 lîre bû niha bûye 24.3 lîre û di salekê de %250 zam hatiye ser nirxê benzînê.