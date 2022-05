Nêçîrvan Barzanî: Federalî serweriya Iraqê lawaz nake

Hewlêr (K24) - Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di axaftina xwe ya merasîma derçûna pileya şeşemîn a efseran û pileya 16 a Pêşmerge de li 3. Koleja Serbazî ya Qelaçiwalan a Silêmaniyê ragihand, federalî serweriya Iraqê lawaz nake, loma em daxwaz dikin li gor destûrê em bi hev re tevbigerin û Iraq jî weke beşek ji sîstema berevaniyê li Pêşmerge binêre, divê bilez yekkirina Pêşmerge were kirin.

Nêçîrvan Barzanî îro yekşemê li Silêmaniyê di axaftina xwe de ragihand ku parastina serweriya Iraqê di berjewendiya her welatiyekî Iraqî de ye û Pêşmerge parlamento û çendîn dezgehên Iraqê parastiye.

Herwiha ji Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Iraqê, Wezîrê Berevanî û Serokerkanê Artêşa Iraqê daxwaz kir ku hêza Pêşmerge wek di destûra Iraqê de heye û divê wek beşeke sîstema berevaniya Iraqê bibînin û pêdiviyên Pêşmerge dabîn bikin. Divê di yekkirina her du lîwayan de lez bikin ku rê li ber bihêzbûna DAIŞê li herêmê were girtin.

Serokê Herêma Kurdistanê destnîşan kir: “Gelê Kurdistan û Iraqê, ez pîrozbahiyê li we dikim ku hûn derçûna vê pola Pêşmerge li vir dibînin, ji ber ku ew dê bibin alîkarên mezin ji bo parastina serweriya Iraqê, parastina serweriya Iraqê di berjewendiya her welatiyekî û herêma Iraqê de ye. Parastina Iraqê ji bo me gelekî girîng e û parastina Herêma Kurdistanê weke beşek ji dewleta Iraqê divê ji bo her Iraqî û hemû saziyên dewleta Iraqê girîng be û wek erkekî hevbeş were dîtin. Bihêzbûna Iraqê û parastina berjewendiyên gelê Iraqê dê Herêma Kurdistanê jî di nav de hemû navçeyên Iraqê bi hêz bike.”

Nêçîrvan Barzanî got: “Federalî ji bo hêsankirina birêvebirina karûbarên navxweyî yên welat û wekheviya di navbera civak û navçeyên Iraqê de ye. Federalî serweriya Iraqê lawaz nake lê dê hevkariya me li Iraqê bihêztir bike.”

Herwiha destnîşan kir: “Destûra Iraqê bi vê têgihiştinê ji nû ve hat nivîsandin, ji ber wê jî em her tim daxwaz dikin ku em li gorî ruhê destûrê bi hev re tevbigerin ku em di wê baweriyê de ne ku eger wisa bibe em hemû serketiyên proseya siyasî ya Iraqê ne. Dema ku sînorên Iraqê, hêz û biryarên wê ji destwerdanên derve tên parastin, ev yek di tevahiya berjewendiya Iraqê de ye. Dema ku hemû herêm, parêzgeh û deverên Iraqê bên parastin, ev yek jî di berjewendîya hemû Iraqiyan de ye. Ev nerîna me li Herêma Kurdistanê ye û Pêşmerge bi vê hest û baweriyê perwerde dibin. Ji ber vê yekê em bi serbilindî dibêjin ku piştî rûxana rejîmê di sala 2003an de asayîşa li deverên Bexda û parlamentoya Iraqê di ewlehiyê de ma, ji ber ku parastina wan erkê Pêşmergeyên Kurdistanê bû. Li gor gotinên şahidan pêşmerge bi awayekî profesyonelî karên xwe kirine û niha li hin ji wan cihan bi rêve dibin.”

Serokê Herêma Kurdistanê diyar kir: “Heta niha her du Hêzên Piştevaniyê yên 1 û 2 û lîwaya 22 ya Hêzên 70 û 80 di bin Wezareta Pêşmerge de hatine bicihkirin. Ev pêngavekî girîng e û cihê destxweşiyê ye ji bo Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê û hevpeymanan lê rêkxistin û yekkirina Hêza Pêşmerge pêwîstî bi kar û pêngavên bi lez û bi bawerî ye. Pêşmerge di şerê li dijî DAIŞê de qehremaniyeke wisa nîşan da ku ji aliyê netewe û serokên mezin ên cîhanê ve hat pesinandin û wek her carê bû cihê şanaziya gelê Kurdistanê. Ji bo parastina şanazî, rêz û hezkirina Pêşmerge divê Hêza Pêşmerge bibe yek.”

Nêçîrvan Barzanî got: “Rast e li gor yasayan Serokatiya Herêma Kurdistanê erka wê ya Fermandeyê Giştî yê Hêza Pêşmerge heye lê ji bo çaksazî û yekkirina Pêşmerge were cibicîkirin divê YNK û PDK bi bawerî û bê poşmanî biryarê bidin ku destê hizbî ji ser karûbarên Pêşmerge bikşînin. Bi vê şêweyê çaksazî û yekkirina rasteqîne ya Pêşmerge dest pê dike û bi ser dikeve, heger na ew tişta ku hatiye cîbicîkirin tevî hemû nakokiyên siyasî dê hilweşe.”