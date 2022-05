Wezîrê Pêşmerge: Projeya çaksaziyê ya Pêşmerge bi serkeftî birêve diçe

Hewlêr (K24) – Wezîrê Pêşmerge Şoriş Îsmaîl ragihand, proseya çaksaziya li nav hêzên Pêşmerge bi awayekî serkeftî birêve diçe û pêngavên gelek mezin hatine avêtin.

Şoreş Îsmaîl îro di merasîma derçûna xula 16 ya efseran a Koleja Serbazî ya Qelaçiwalan de axivî û daxwaz kir, rê neyê dayîn ku li derveyî wezaretê ti hêzek were damezrandin û ji bo pêkanîna hêzeke yekbûyî ya Pêşmerge alîkar bin û got: “Nabe xeta sor li ser yekkirina hêzên Pêşmerge hebe.”

Îsmaîl destnîşan kir: “Di çaksaziya serbazî de, me destkeftên mezin bi dest xistine, tiştê ku duh nedihat kirin, me îro kir, rast e pêngav hîn jî di asta daxwaza me de nînin, tiştên ku me kirin û hatine kirin, ne kêm in.”

Wezîrê Pêşmerge eşkere kir, tevî astengiyên ku hebûn, di Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê de bi hev re li ser yekkirina hêzên Pêşmerge di bin sîwana wezaretê de xebitîne.