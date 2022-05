Mesrûr Barzanî li Davosê di panelekê de beşdar dibe

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 24ê Gulana 2022an, li Korbenda Aboriya Cîhanê li Davosê di panelekê de beşdar dibe.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di wê derbarê de li Twittera nivîsî, ew ê di panelê de ligel Wezîrê Derve û Karûbarên Koçberan Eymen Sefedî, Wezîrê Derve yê Siûdiyê Feysel Bin Ferhan û Wezîrê Derve yê Kuwêtê Ehmed Nasir El-Mihemed El-Subah behsa pirsgirêk û derfetên Ewlekariya Rojhilata Navîn bikin.

Looking forward to speaking alongside DPM/FM @AymanHsafadi, FM Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, and HH FM @FaisalbinFarhan about the security challenges and opportunities in the Middle East at #WEF22 today. pic.twitter.com/qlpp7PrkY5