Serokwezîr Mesrûr Barzanî ligel Wezîra Darayî ya Holandayê civiya

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro çarşemê 25ê Gulana 2022yan li Davosê ligel Cîgira Serokwezîr û Wezîra Derve ya Holandayê Sigrid Kaag civiya.

Di civînê de pêşvebirina pêwendiyên Herêma Kurdistanê û Holandayê hat gotûbêjkirin, bi taybetî hevahengî û hevkariya di warên danûstandina bazirganî û piştevaniya sektora çandiniyê û birêvebirina çavkaniyên avê û pêşvebirina veberhênan Holandayê de li Herêma Kurdistanê.

We partner with the Netherlands on security, reform, and private sector growth. @SigridKaag and I spoke about micro-finance for startups, scholarships, and vocational training.



Our people are our richest asset. #WEF22 pic.twitter.com/5k8RVbysex