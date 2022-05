CHP li Wanê peyamên çareserkirina pirsa Kurd dide

Wan (K24) - Siyasetmedarên Partiya Komarî ya Gel CHPê li Wanê peyamên çareserkirina pirsgirêka kurd dan û gotin ku dema CHP bibe desthilatdar dê pirsgirêka kurd di parlementoyê de çareser bike. Li gorî hilbijartinên 2019an rêjeya dengên CHPê li Wanê %2 ye, Serokê Giştî yê CHPê Kemal Kiliçdaroglu bi 249 şaredaran re serdana Wanê dike û dixwazin ji kurdan zêdetir piştgiriyê werbigirin.

CHP bi 248 serokên şaredariyên xwe re li Wanê dicive û Komxebata Şaredaran li dar dixe. Serokê Giştî yê CHPê Kemal Kiliçdaroglu jî beşdarî çalakiyên ku dê sê rojan berdewam bike dibe.

Cîgirê Serokê Giştî yê CHPê Seyît Torun, di kongreyeke rojnamegerî de rexne li siyaseta AK Partiyê girt û got; ew li dijî tayînkirina qeyûman e.

Seyît Torun amaje kir ku, ew li vî welatî bi hev re dijîn, divê li hev bikin, hevdû fihêl bikin û serdestiya edaletê cîbicîbikin. Seyît Torun got; ew keyfxweş dibin ku her kes bikaribe bi awayeke azad zimanê xwe bikarbîne.

Parlementerê CHPê yê Antalyayê, Cavît Ari amaje kir ku pêwîstiya hemû aliyên civaka Tirkiyeyê pê heye ku di majara heq, hiqûq û edaletê de wekhev bin û li hev bikin.

Cavît Ari ji K24ê re diyar kir: “Divê Tirkiye bibe welatekî demokratîk. Pêwîstiya Tirkiye bi dadweriyeke bêalî heye. Hiqûq ji her kesê re lazim e. Pêwîstiya civakê bi aşitiyê heye, pêwîstî bi bêalîbûyîna dadweriyê heye. Dema ku CHP bibe desthilatdar dê ferqa wê li vê herêmê were hîskirin.”

Şaredarên CHPê dê 3 rojan li hemû navçeyên Wanê bigerin û guhdariya pirsgirêkên welatiyan bikin. Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ya Stenbolê Ekrem Îmamoglu, piştî nimêja înê serdana dikandaran kir. Welatiyan eleqeyeke zêde nîşanî Îmamoglu dan. Îmamoglu got; ew welatekî demokratîk diparêzin û dixwazin li vî welatî di hemî qadan de azadî hebe.

Di Hilbijartinên Rêveberiyên Herêmî yên 2019an de CHPê li Wanê%2ê dengan ango 9 hezar deng girtin. CHP dixwaze ku wekî hevkariya di hilbijartinên rêveberiyên herêmî yên 2019an de ji kurdan zêdetir dengan bigire û rêjeya dengen xwe zêde bike.

Serokê Rêxistina CHPê yê Wanê Seracetîn Bedîrhanoglu got; dema CHP bibe desthilatdar dê pirsgirêka kurd di parlementoyê de çareser bike.

Seracetîn Bedîrhanoglu destnîşan kir: “Serokê me yê giştî gotiye em ê hemû pirsgirêkên xwe di parlementoyê de çareser bikin. Di parlementoyê de muxatab HDP ye jî û partiyên din in jî. Di riya demokrasiye de çi pêwîst be em ê wê bikin. Ji ber ku em ê bi civakê re peymaneke nû amade bikin.”

Hilbijartinên giştî dê di Hezîrana 2023an de bên kirin. Li gorî vê yekê hêj 13 meh mane. CHP di vê pêvajoyê de dixwaze ku bi berfirehkirina tifaqê hêza xwe zêde bike, namzedê hevpar ji bo serokomariyê destnîşan bike, pergala rêveberiya Tirkiyeyê biguhere û pergala parlementeriyê dîsa vegerîne. Lê ji bo ku bikaribe van guherînan bike dive bibe desthilatdar.

Gelo ev gavên ku CHP diavêje dê têra qanehkirina kurdan bike da ku kurd dengên xwe bidin CHPê an na? bersiva vê pirsê di pêvajoya hilbijartinê de aşkere dibe.