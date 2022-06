Erdogan careke din gefa destpêkirina operasyoneke nû li Rojavayê Kurdistanê xwar

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokomarê Tirkiyê û Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayîp Erdogan careke din gefa êrîşkirina ser Herêma Kurdistanê xwar û got: “Em dixebitin ku bi operasyonên nû li sînorên xwe yên başûr kêmasiyên di xeta ewlehiyê de hene, temam bikin.”

Erdogan li Kizilcahamama navçeya Enqereyê di civîneke şêwirê ya AK Partiyê de axivî û got: “Bi operasyonên Mertalê Feratê, Şaxê Zeytûnê, Kaniya Aştiyê, Mertalê Biharê û Pençe-Kilîtê me korîdora terorê ya ku dixwestin li sînorên me yên başûr ava bikin belawela kir.”

Erdogan destnîşan kir ew dixebitin ku bi operasyonên nû li sînorên wan yên başûr kêmasiyên di ku xeta ewlehiyê de hene, temam bikin.

Herwiha got jî: “Li sînorên me yên li başûr 30 kîlomêtro di hundir de qada me ya ewlehiyê ye. Em naxwazin li vir bên acizkirin û em ji bo vê jî gavên hewcedar diavêjin.”

Di dema dawî de, Serokomar û berpirsên Tirkiyê çendîn car in gefên destpêkirina operasyonên nû li Rojavayê Kurdistanê dixwain.

