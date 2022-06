Nêçîrvan Barzanî: Mayîna Iraqê bi çespandina mafên pêkhateyan ve girêdayî ye

Hewlêr (K24) - Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di merasîma derçûna 11emîn dewreya Zanîngeha Amerîkî ya Silêmaniyê de ragihand, çareseriya kêşeyên îro yên Iraqê, vegera bo destûr û nîşandana nermiyê ye, Herêma Kurdistanê ji bilî mafên xwe yên destûrî, ti mafekî din naxwaze, rêya derbasbûna Iraqê ji vê rewşa niha, tenê cîbicîkirina destûrê ye.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokomarê Iraqê Berhem Salih, Konsulê Giştî yê Amerîkayê Robert Paladino û çend berpirs û malbatên xwendekaran îro çarşemê 8ê Hezîrana 2022yan beşdarî merasîma derçûna 11emîn dewreya Zanîngeha Amerîkî ya Silêmaniyê bûn.

Nêçîrvan Barzanî di merasîma derçûna 11emîn dewra xwendekarên Zanîngeha Amerîkî de gotarek pêşkêş kir û got: “Divê hûn armanc bikin ku jiyana li welatê me hêsantir bikin, karê we neqediyaye û berpirsiyariya we pêvajoyek bêdawî ye.

Serokê Herêma Kurdistanê diyar kir: “Cihê kêfxweşiyê ye ku rêjeyeke hevseng a kur û keçan heye ku ji Zanîngeha Amerîkî derdiçin.”

Herwiha eşkere kir: “Ji bo çareseriya pirsgirêkan ciwan her tim dikarin pêşengiyê bikin.”

Nêçîrvan Barzanî diyar kir: “Ji ciwanan dixwazim ku bêhêvî nebin û welatê xwe neterikînin, bibin hêza çareseriya pirsgirêkan û bibin alîkarê sereke ji bo avakirina jiyaneke nû li vî welatî. Ez ji xwendekaran daxwaz dikim ku bibin damezrênerên cîhaneke nû ya ku kur û keç bi hev re beşdar bibin.”

Serokê Herêma Kurdistanê di merasîmê de li ser rewşa Herêma Kurdistanê û Iraqê axivî û got, “Ji bo çareserkirina rewşa Iraqê hewldan hene û mayîna Iraqê bi parastina mafên pêkhateyan ve girêdayî ye.”