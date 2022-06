Karvedana civaka navdewletî li hember êrîşa li ser Hewlêrê

Navenda Nûçeyan (K24) – Şeva borî bi dronekê êrîş li ser riya sereke ya Hewlêr – Pîrmamê hate kirin û di encamê de 3 welatî birîndar bûn. Piştre beşek ji dîplomatkar û şandeyên welatan helwestên xwe li hember wê êrîşê ragihandin.

Konsulê Brîtanyayê li Hewlêrê David Hunt ew êrîş şermezar kir û got: “Ev çalakiyek din a tundûtûjiyê ya bêwate bû. Şanişîna Yekgirtû a Brîtanyayê li kêleka Herêma Kurdistanê li dijî vê êrîşê radiweste.”

I condemn last night’s attack on #Erbil and the #KRI. It was another senseless act of violence. The United Kingdom 🇬🇧 stands alongside the KRI against this aggression. — David Hunt (@DavidHuntFCDO) June 9, 2022

Şandeya Netewên Yekgirtî li Iraqê (UNAMI) li hejmara xwe tora civakî “Twitter” êrîşa li ser Hewlêrê şermezar kir nivîsî: “Weke me berê jî got, pêwîstiya Iraqê bi hêzên çekdar nîne ku xwe weke desthilat destnîşan dikin. Girîng e desthilatdariya dewletê bê çespandin. Eger encamder tên naskirin, divê bên eşkerekirin û hesab ji wan bê pirsîn.”

Bomb-laden drone hit Erbil-Pirmam road, causing civilian injuries and damage. Another reckless act. As stated before, Iraq does not need self-proclaimed armed arbiters. Asserting State authority is essential. If the perpetrators are known, call them out and hold them to account. — UNAMI (@UNIraq) June 8, 2022

Ji aliyê xwe ve, Balyozê Brîtanyayê li Iraqê Mark brayson-Richardson di twittekê de ragihand, “Ez êrîşa şeva borî ya Hewlêrê şermezar dikim, ev êrîşeke din a nayê qebûlkirin e ku xuya ye sivîlan dike armanc. Divê li Iraqê cîhê kesên ku tevlihevî û tundûtûjiyê dikin tune be.”

I condemn the attack in Erbil last night - another unacceptable attack seemingly targeting civilians. There should be no place in Iraq for those promoting chaos and violence. — Mark Bryson-Richardson (@mbrysonr) June 9, 2022

Balyozxaneya Fransa li Iraqê li Twittera xwe nivîsî: “Fransa êrîşa şeva borî ya bêfirokevan li Hewlêrê şermezar dike. Ji birîndaran re hevgirtina xwe piştrast dike. Bang li rayedarên Iraqî, Kurdistanî û federalî dike ku ji nêz ve ji bo rawestandina van êrîşan hevkariyê bikin. Mafê xelkê Iraqê heye ku di nav aramî û ewlehiyê de bijîn.

La France condamne l'attaque de drone d'hier soir à Erbil. Elle assure les blessés de sa solidarité. Elle appelle les autorités irakiennes, kurdes et fédérales, à coopérer étroitement pour faire cesser ces attaques. Les Irakiens ont le droit de vivre en paix et en sécurité. — La France en Irak (@FranceBagdad) June 9, 2022

Hevpeymaniya Navdewletî ya li dijî DAIŞê ragihand, “Êrîşa şeva buhurî ya li ser cadeyeke qelebalix a Hewlêrê ku di encamê de sivîl birîndar bûn û gelek kesên din ketine metirsiyê, mînakeke din a bêhurmetiya aliyên xerab li hember gelê Iraqê û serweriya welat e.