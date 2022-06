Baregeha Barzanî: Tenê nîşandana nerazîbûn û şermezarkirin çareserî nîne

Hewlêr (K24) – Baregeha Barzanî daxuyaniyek li ser êrîşa şeva borî ya li Hewlêrê belav kir, ku bi rêya droneke bombekirî hat encamdan. Baregeha Barzanî eşkere kir, tevî spasiya ji bo helwesta aliyan, tenê nîşandana nerazîbûnê û şermezarkirinê çareserî nîne.

Di daxuyaniya Baregeha Barzanî de hat diyarkirin: “Tevî ku em bi tundî êrîşa tirsonek û terorîstî ya şeva borî ya li Hewlêrê şermezar dikin, em radigihînin ku ew dest naskirî û eşkere ne ku li paş wê êrîşa terorîstî û êrîş û destdirêjiyên beriya niha ne, mebest û armanca vî karê wan ê nerewa jî gelek bi zelalî diyar e.”

Herwiha hat destnîşankirin: “Pêzanînên me ji bo helwest û nerazîbûna aliyan û şermezarkirina wan heye, lê belê di rastiyê de tenê nîşandana nerazîbûnê û şermezarkirin çareserî nîne. Divê pêngavên pratîk werin avêtin û gelek bi cidî kar were kirin ku dawî li van kiryarên nemirovî û neyasayî û nerewa were anîn, ku li dijî welatiyên Herêma Kurdistanê û bajarê Hewlêrê tên encamdan.”