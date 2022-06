Serokomarê Tirkiyê: Ewên digotin ku em Kurd in, tiştek ji bo Wanê nekirine

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan Erdogan got: Ew hewl didin hejmarek ji projeyan li bajarê Wanê bi cih bikin û got: “Ewên digotin ku em Kurd in, tiştek ji bo Wanê nekirine, wan ti guhdan bi Wanê nekirine.”

Serokomarê Tirk Recep Tayyîp Erdogan li Wanê di gotarekê de got: “Wan bajarê Wanê bê av hiştin. Min digot mafê kesî tune ye ku birayên min ên Kurd bê av bihêlin. Me pirsgirêka avê çareser kir. Ji roja em hatine hikûmetê heta niha ji bo pêşdebirina Wanê bi proje, veberhênan û xizmetguzariyên nû me gelek xebat kirin.”

Erdogan wiha berdewam kir: “Ji birînên erdhejê, heta belaya terorê em her tim ligel hemû têkoşîna Wanê bûne. Ji bo min ti cudahî di navbera birayên min ên Kurd û birayên min ên Tirk de nîne. Me heta îro cudahî nekiriye, sibê jî em ê nekin.”

Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayîp Erdogan, piştî 19 mehan careke serdana bajarê Wanê dike. Erdogan dê beşdarî mîtînga vekirina 156 kargeh û destpêkirina hin projeyan bibe.

Ev serdanan Serokomarê Tirkiyê Recep Tayîp Erdogan bo Wanê di demekê de ye, hem partiyên desthilatdariyê û hem jî partiyên opozîsyonê, hilbijiartinên giştî yên 2023yan ji aliyê xwe ve wekî meseleya man û nemanê dinirxînin û dixwazin bi xebatên bênavber rêjeya dengên xwe zêde bikin.