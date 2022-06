Welatiyên Wanê daxwaza çareserkirina qeyrana aborî dikin

Diyarbekir (K24) – Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayîp Erdogan li bajarê Wanê got; ew ti ferq û cidahiya nakin navbeyna Kurd û Tirk û neteweyên din de û ji bo çareserkirina pirsgirêkan dixebitin. Erdogan behsa têkçûyîna proseya çareseriyê jî kir û got; ji wan bipirsin û bêjin; kê ji we re got pêvajoya çareseriyê bidawî bînin? Welatiyên ku gotara Erdogan guhdarî kirin jî gotin ku; ew dixwazin riya azadiyan vebe û ji bo qeyrana aborî jî çareserî bên peydakirin.

Serokomarê Tirkiyeyê û Serokê Giştî yê Partiya Dad û Geşepêdanê (AK Partî) Recep Tayîp Erdogan, li Wanê li Qada Beşyolê di mîtînga vekirina hin kargeh û projeyan de axivî. Erdogan, behsa xizmetguzariyên ku di heyama desthilatdariya AK Partiyê de ji bo Wanê hatine kirin kir û got; ew ti ferq û cidahiyê naxin navbera Kurd û Tirkan û neteweyên din de. Erdogan bêyî ku navê wan bide rexne li PKKê, HDPê û opûzîsyonê girt. Erdogan, ji welatiyan xwest ku ji muhatabên din ên proseya çareseriyê bipirsin û bêjin; kê ji wan re got bila proseya çareseriyê bi dawî bînin.

Erdogan nîv saetê axivî û derbarê çareserkirina pirgirêka kurd û pirsgirêkên abûrî de got; ew li Wanê razemeniyên ku bihayê wan 4 mîlyar û 175 milyon lîre ne dikin. Siyasetmedar Sînan Hakan peyamên Erdogan nirxand û got; Erdogan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd rîskeke siyasî ya mezin girtibû û têkoşîneke mezin da lê belê muhatabên wî bi wî re nemeşiyan.

Siyasetmeddar Sînan Hakan ji K24ê re got: “Erdogan ji dengdêrên kurd re got pirsekê bikin. Pirs ev bû; çima proseya aşitiyê têk çû? Birêz Erdogan di proseya çareseriyê de gotibû heger ew jehrî be jî ez ê vexwim û rîskeke gelek mezin ya siyasî girtibû ser xwe û têkoşîneke mezin dabû. Erdogan got vê pirse j imin jî bikin lê belê ji muhatabên min jî bikin.”

Erdogan di axaftina xwe de cihekî cida da xizmetguzariyan lê gelek behsa qeyrana aborî ya niha nekir. Erdogan got; di nava 20 salan de hikûmeta wan li bajarê Wanê bi bihayê 38 milyar lîre razemenî kiriye. Hin welatiyên ku Erdogan guhdar kirin jê razî bûn lê belê gilî gazindên hin welatiyan jî hebûn.

Welatî Tamer Beg: “Erdogan berê xizmeteke gelek mezin kir. Lê em berê xwe didin van 10 salên dawiyê em dibînin k udi berîka me de kûrîşek pereyê me nema ye. Mezinên me dibêjin; ji me re gelek tiştên mezin kirine. Ka ji me re çi kiriye? Ev e 3 sal in ez nikarim ji xwe re gomlekekê bikirim.”

Welatî Îzedîn Durmuş: “Ya ez dizanim Tayîp Erdogan di dema xwe de li herêma me xizmeteke baş kiriye. Van salan rewş hinekê nebaş e, milet jê nerazî he lê belê ez jê razî me.”

Welatî Cafer Pişkîn: “Ev e 4 sal in keça min ji zanîngehê derçûye. Lê çi heq û hiqûqa wê nîne. Heger heqê wê nadine bila bêjin da em çareyekê peyda bikin.”

Welatî Kemal Beg: “Ya rast tên û tinazê xwe bi me dikin û diçin. Dibêje kê zanîngeh aniye Wanê, ji 1982an ve li Wanê zanîngeh heye. Lê gelo kiye sebebe vê giranbûnê? Çima behsa wan nake. Ti kes nikare biaxive.”

Serokomarê Tirkiyeyê Erdogan, daxwaz ji alîgirên xwe kir ku heta hilbijartinên 2023an ew mal bi mal bigerin û ji niha ve ji bo hilbijartinê bixebitin. Şîrovekarên siyasî dibêjin; hêviya welatiyan ew e ku dîsa proseya çareseriyê dest pê bike û çareseriyek jî ji giranbûna nirxên kelûpelan bê peydakirin.