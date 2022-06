Şaredariya Sûr a Diyarbekirê navê taxa Kitilbilê guhart

Diyarbekir (K24) – Li Diyarbekirê navê Kitilbîl a taxa Sûr a navçeya Diyarbekirê ji aliyê Şaredariya Sûrê ve hat guhartin û navê taxa Fetîh lêhat kirin. Lê akademisyên û xweciyên taxê balê dikşînin ku 2-3 kes her carê li gor dilê navê ciyan yên dîrokî û kevin diguhêrin, lê divê navê wargeh û jîngehan wiha bi kêfî neyên guhartin.

Piştî ku navê taxa Kitilbil a ser bi Sûr a navçeya Diyarbekirê di 13’ê Gulanê de ji aliyê şaredariya Sûrê ve hat guhartin û sedema guhartinê jî telafûz ango bilêvkirina navê taxê hatiye nîşandan, ji aliyê xweciyên taxê ve bi nerazîbûn hat pêşwazîkirin.

Akademisyenê Zaningeha Dicleyê û Rêvebirê Komeleya Perwerdehî Çaksazî û Çavdêrîyê DÎERGê Prof. Dr. Azîz Yagan ku li taxa Kitibilê (navê nûlêkirî: Fetîhê) dimîne jî daxwaznameyekî pêşkêşî şaredariyê kiriye û daxwaza mayîna navê kitilbilê kiriye.

Prof. Dr. Azîz Yagan ji K24ê re got: “Di navê taxê de tu gazincekî me tunebû û jixwe ev navê hanê jî navekî qedîm e. Berê jî li vê derê bi vî navî gundekî ku 300 kes lî jiyan e hebûye û behs tê kirin ku dêrên Suryanî û Ermenî jî li vir hebûne. Serokê Meclîsa Şaredariyê û 2 endamên meclîsê bi hênceta ‘telafuza navê Kitilbilê zehmet e’biryara guhartinê dane. Navê lêkirine kêşeya me nîn e, navê Fetîh dikaribûn bidin taxeke ku nû bê çêkirin jî. Lê navê vê taxê ku pê tê nasîn û wek navnîşan û çandî bi dehan sal e berdewam dike jixwe heye. Loma jî min daxwaz kir ku navê taxa me wek Kitilbilê berdewam bimîne.”

Taxa Kitilbilê ku navê wê wek taxa Fetîh hatiye guhartin, li aliyekî zaningeha Dîcleyê dimîne ku berê gund buye û niha jî zêdetir akademisyen, parlamenter, karsaz û hiqûqnas lê dimînin.

Akademisyen û pispora ‘Zanistiyên Gel’ Nejla Kaya jî bal kişand ku li vê heremê navê ciyên qedîm bi awayekî kêfî û bêla sebeb tên guhartin. Lê her wargeh û jîngeh di xwe de, bibîranîn û çanda nişteciyan dihevîne û loma jî divê wiha bi kêfî û hêsanî nav neyên guhartin.

Akademîsyen Nejla Kaya dibêje: “Ez wek welatiyekî ji bajêrê Diyarbekirê,wek akademisyen û zanisteka Gel, bi awayekî kêfî guhartina navên jîngehan rast û di cîh de nabînim. Divê sedemên zanistî û aqilane yên guhartina hebin. Li gund, tax û wargehan berhevhatiyên nişteciyan hene ku bi pênaseya wan ciyan hatine tomar kirin û veguhastin. Jiber ku bi wan nav û jîngehan bîrdank peyda dibin jî divê nav û teşeya ciyên qedîm her carê bi hêsnî neyên guhartin.”

Hêjayî gotinê ye ku bi sedan navên tax, gund, navçe û heta bajarên li bakûr hene ku wek fermî hatibin guhartin jî hêj jî ji aliyê nişteciyan ve bi navên berê tên pênase kirin û behs kirin.