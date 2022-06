Îsal ji Diyarbekirê 668 kes diçin Hecê

Diyarbekir (K24) - Ji ber pandemiyê 2 salan bi sed hezaran kesan nekarîn biçin Hecê, îsal kesên ku mafê çûnê bi dest xistine gelek kêfxweş in. Li gorî Serokatiya Karûbarên Diyanetê ya Tirkiyê dê ji Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê 37 hezar kes biçin Hecê û 44 hezar jî hîn li benda dora xwe ne.

Kesên ku 2 sal in bi hesreta çûna Hecê ne îsal digihîjin xwesteka xwe. Di sala 2020an de ji Tirkiyeyê çûna Hecê ya 83 hezar û 430 kesan ji ber pandemiyê hatibû betalkirin. Îsal hejmara kesên diçin hecê hatiye sînordarkirin û kesên temenê wan ser 65ê be nikarin biçin, yên bin 65ê de bin jî divê herî kêm 2 vaksîn li xwe dabin ku ew vaksîn jî divê sînovac an jî bîontech bin. Îsal ji Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê 37 hezar û 770 kes diçin hecê.

Berpirsê kompaniyek a karûbarên hec û ûmrê Abdulkadîr Alkiş dibêje yek ji qadên herî gelek ji pandemiyê zirar dît qada wan bû û keyfxweş in ku dubare dest pê kiriye.

Abdulkadîr Alkiş ji K24ê re diyar kir: “Di dema nexweşiya Covid-19 de sektora ku derba herî mezin xwar, sektora hec û umre bû. Şixulê me sekinîbû. Elhemdulîllah niha dîsa dest pê kir.”

Li gorî daneyên Serokatiya Karûbarên Diyanetê ya Tirkiyê îsal dê ji Diyarbekir 668 kes biçin hecê. Ramazan Akçîçek jî yek ji wan kesan e ku 16 sal in bi hesreta çûyîna hece dijî û dibêje ew kêfxweş e ku îsal mafê çûyînê bi dest xistiye.

Ramazan Akçîçek diyar kir: “2006an ve ez li bendê bûm ku navê min derkeve, va ye navê min derket, ser xêrê be, ez kêfxweş im.”

Ji Diyarbekirê di sala 2019an de 1350 kes çûbûn hece û Bedrî Dulge yê berpirsê kompaniyek a hecê ye jî yek ji wan kesan bû ku her ser sal berê xwe dida hecê û 2 sal bûn nedikarî biçe. Bedrî Dulge dibêje jê re bûye moralek mezin ku dê bikaribe îsal biçe hecê.

Bedrî Dulge ji K24ê de got: “13 sal in vî karî dikim, ez her sal diçûm hec û umreyê, 2 salan ez jê dûr ketim. Ez pir bi kelecan im niha, ez dixwazim demildest wext were û ez biçim.”

Lêçûna hecê jî li gorî sala 2019an 3 qat zêde bûye ku di sala 2019an de serê şexsek 16 hezar û 400 rîyalê siudî bû û li gorî pere tirkî 25 hezar lîre bû, lê îsal serê şexsek 16 hezar û 900 rîyal e û bi perê tirkî 75 hezar lîre ye. Îsal tê pêşbînîkirin ku ji tevahiya cîhanê 1 milyon kes biçin hecê ku di sala 2019an de 1 milyon û 800 hezar kes çûbûn hece.