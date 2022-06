Mesrûr Barzanî bo derçûyên zanîngehê: Hûn avakerên siberoja Kurdistanê ne

Hewlêr (K24) – Piştî beşdarbûna di merasîma derçûna xwendekarên Zanîngeha Duhokê de, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî berê xwe da xwendekarên derçû û diyar kir: “Hûn avakerên siberoja Kurdistanê ne.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro beşdarî merasîma derçûna xwendekarên Zanîngeha Duhokê bû û gotarek pêşkêş kir, piştî merasîmê, li ser hesabê xwe yê Twitterê diyar kir: “Ez kêfxweş im ku di merasîma derçûna xwendekarên Zanîngeha Duhokê ya sala 2022yan axivîm û min bi we re ev destkeft pîroz kir.”

Mesrûr Barzanî di beşeke din a twîta xwe de tekez kir: “Hûn avakerên siberoja Kurdistanê ne, siberoja me di destê we de ronî ye.”

I'm humbled to speak at the University of Duhok 2022 graduation ceremony and celebrate with you this milestone.



You are the builders of Kurdistan's future, and our future is bright in your hands. pic.twitter.com/zypn1TSG8Z