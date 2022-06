Orhan Ayazê aşpêj bi goşt û dûv wêneyan çêdike

Navenda Nûçeyan (K24) – Welatiyek li Nisêbîna Mêrdînê yê bi navê Orhan Ayaz li aliyekê pîşeya xwe ya aşpêjiyê dike û li aliyekê jî bi rêbazek cawaz wêneyan çêdike ku di hunera xwe de sudê ji pîşeya xwe werdigre. Orhan Ayazê Wênesaz û Aşpêj e dibêje armanca wî ew e ku li Diyarbekir û Hewlêrê pêşangehekê li dar bixe.

Li Nisêbîna Mêrdînê aşpêjek bi navê Orhan Ayaz ê ku 18 sal in pîşeya aşpêjiyê dike hunera ku ji zaroktiya wî ve bala wî li ser e bi rêbazek cawaz diafirîne. Orhan Ayaz ji ber ku derfetên wî têrê nekirine piştî pola 8ê dest ji dibistanê berdaye û bo debara malbata xwe bike dest bi kar kiriye. Lê ji zaroktiya xwe ve jî meyla wî li ser wênesaziyê bûye û li gel aşpêjiyê hunera di dilê xwe de jî domandiye. Dawiya dawî jî pîşeya xwe û hunera xwe gihandiye hev û êdî wêneyan bi goşt û dûv çêdike. Orhan Ayaz dibêje wî xwestiye bi rêbazek cuda ku bala civakê bikêşe berhemên xwe biafirîne.

Aşpêjê wênesaz Orhan Ayaz ji K24ê re got: “Piştî ku ez bûm aşpêj min vîdeoyên xwarinê dikêşan. Ji zaroktî ve jî bala min ser wênesaziyê hebû. Derfetên min nebuûn, min nekarî bixwînim. Min dixwest rêbazek cawaz biceribînim ku pênûsê bi kar neynim. Bi pênûsê her kes dikare çêke, min jî bi goşt û dûv wêne çêkirin. Pêşî min wêneyê heywan û çîçekan çêdikir, paşê min ê mirovan jî çêkir û di medya civakî de parve kir û hatin ecibandin.”

Orhan Ayazê 37 salî 3 sal in dest bi rêbaza xwe ya cuda kiriye û di demeke kin de xwe di vî warî de bi pêş xistiye ku dide zanîn wêneyên bi goşt û dûv têne çêkirin bi hemu cureyên goşt çênabin û berhemên ku çêdike jî temenê wan 48 demjimêr e û piştî 48 demjimêran wêne xirap dibin.

Orhan Ayaz dibêje: “Ev wêneyên ku ez çêdikim bi her goştî çênabe. Wek mînak, bi goştê pez çênabe. Divê bi goştê golik û bonfile were çêkirin. Bi qiymê jî çênabe. Ez bi kêrê goşt hur dikim û bi dûv çêdikim. Goştê pez jî sipî ye, duv jî sipî ye, ji ber wê li hev nayê. Dema golik be û dûv be bi hêsanî tê nexşandin.”

Wênesazê ku pîşe û hunera xwe ji dil dike dide zanîn xeyala wî ya mezin ew e ku rojekê derfetê wî çêbin û li Diyarbekir û Hewlêrê pêşangehekê ku ji wêneyên dengbêjan pêk tê li dar bixe da ku bikaribe berhemên xwe nîşanî civakê bide.