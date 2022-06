Qedrî Cemîl: Rûsya rê nade ti operasyonên nû ji aliyê Tirkiyê ve werin kirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Platforma Mosko ya Opozîsyona Sûriyê radigihîne, derbarê gefên Tirkiyê yên ji bo destpêkirina operasyoke leşkerî ya nû li ser Rojavayê Kurdistanê de radigihîne, Rûsya derfetê nade ew operasyon were kirin. Li aliyê din jî, endama Serokatiya PYDê Foza Yûsif dibêje, pêwîst e planeke hevbeş a Rêveberiya Xweser û hikûmta Şamê ji bo rûbirûbûna her êrîşeke Tirkiyê hebe.

Tevî bêdengiya Tirkiyê di çend rojên borî de derbarê destpêkirina operasyoneke leşkerî ya nû li ser Rojavayê Kurdistanê û navçeyên di bin kontola HSDê de, lê hîn jî ew mijar li maseyan tê gotûbêjkirin.

Di vê derbarê de Serokê Platforma Mosko ya Opozîsyona Sûriyê Qedrî Cemîl ji K24ê re got: “Ev ne cara yekem e Tirkiyê gefan li Sûriyê dixwe. Ev gefên di vê demê de, bê wate ne û ne di cih de ne. Ti êrîş nayin kirin. Helwesta me li dijî van gefên Tirkiyê aşkere ye, em ê rûbirûyî her hewleke dagîrkirinê ya Tirkiyê li ser Sûriyê bibin. Helwesta Rûsyayê jî erênî ye û bi siyaset kar dike da ku êrîş neyê kirin. Ti operasyonên nû nayin kirin ji ber ku Rûsya rê nade û dixwaze bi çareseriyeke siyasî rewşê çareser bike. Ji bo rawestandina her operasyonekê ji aliyê Tirkiyê ve, divê biryara Encûmena Asayişa Navdewletî 2254 were cibicîkirin.”

Ev yek di demekê de ye, endama Serokatiya PYDê Foza Yûsif ji rojnamevanan re ragihand, piştî zêdebûna gefên Tirkiyê yên derbarê destpêkirina operasyoneke leşkerî ya nû li Rojavayê Kurdistanê, pêwîst e planeke hevbeş di navbera Rêveberiya Xweser û hikûmet Şamê de bê danîn û danûstandin û deriyê gotûbêjan di navbera her du aliyan de were vekirin, ji bo rûbirûbûna her êrîşeke Tirkiyê.

Ji mehekê ve ye Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan gefa destpêkirina operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê dixwe û dibêje, ew ê herêmeke ewle ya bi kûrahiya 30 kîlometreyan ava bikin.

Nûnerê taybet ê Serokê Rûsyayê bo Sûriyê Alexander Lavrentiev li danûstandinên Astaneyê roja 15ê vê mehê ragihandibû, Mosko operasyona plankirî ya Tirkiyê li Sûriyê gaveke neaqilane dibîne û daxwaz ji Enqerê dike ku bi aştiyane pirsgirêkan çareser bike.