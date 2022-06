Biden: Min ji Putin re got êrîşa ser Ukraynayê dê NATOyê bihêz bike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Amerîkayê Joe Biden li Madridê di Lûtkeya NATOyê de ragihand, Amerîka hebûna xwe li Ewropayê bihêz kiriye, li welatên Baltîkê jî hêzên xwe belav dike.

Joe Biden di civîna çapemeniyê de diyar kir, di rojên bê de Washington dê 800 milyon Dolar weke hevkariya serbazî pêşkêşî Ukraynayê bike.

Herwiha Biden destnîşan kir: “Putin digot qey me têk bibe, berevajî vê rûda.”

Serokê Amerîkayê got: “Min ji Putin re got, êrîşkirina ser Ukraynayê dê NATOyê bihêz û yekgirtî bike, em li cîhanê xwediyê aboriya herî bihêz in, em serkirdetiya cîhanê dikin.”

Biden diyar kir: “Moskowê tiştên bi dest xist, 50 sal paş ket.”