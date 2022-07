Mesrûr Barzanî: Bi bihîstina nûçeya koça dawî ya Sekreterê Giştî yê OPECê dilgiran bûm

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji ber koça dawî ya Sekreterê Giştî yê Rêxistina OPECê Mohammed Barkindo, peyameke sersaxiyê arasteyî malbat û hevalên wî kir.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê diyar kir: “Ez bi bihîstina nûçeya koça dawî ya Sekreterê Giştî yê OPECê Mohammed Barkindo dilgiran bûm. Bi hev re bîranîn û pêwendiya me ya dostane hebû.”

Mesrûr Barzanî herwiha diyar kiriye: “Ez sersaxî li malbat û hevalên wî û endamên OPECê dikim.”

Saddened to learn about the passing of OPEC Secretary General Mohammed Barkindo. I have fond memories of our recent, friendly exchanges.



My condolences to his family, friends and the OPEC community -mb.