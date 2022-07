Dr. Halis Yerlikaya: Li Tirkiyê tendirustî bûye qada bazirganiyê

Hewlêr (K24) - Endamê Yekîtiya Bijîşkên Tirk Dr. Halis Yerlikaya ragihand, li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tundiyeke mezin li dijî bijîşkan heye û got: “Em vê yekê bi polîtîkaya tendirustiyê ve girê didin, ji ber ku polîtîkayên aniha têne meşandin, ne li gorî tendirustiyê ye.”

Dr. Halis Yerlikaya ji bajarê Diyarbekirê beşdarî bultena nûçeyan a K24ê bû û li ser sedemên zêdebûna tundiya li dijî bijîşkan li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê, bersiv da pirsên Cemal Batun.

Yerlikaya destnîşan kir, li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tundiyeke mezin li dijî bijîşkan heye û got: “Em vê yekê bi polîtîkayên tendirustiyê ve girê didin, ji ber ku polîtîkayên aniha têne meşandin, ne li gorî tendirustiya gel, ne li gorî xebatkarên tendirustiyê, ne li gorî wê yekê ye ku bijîşk debara xwe bikin û tendirustiya gel çêtir bibe.”

Dr. Halis Yerlikaya diyar kir ku polîtîkayên tendirustiyê li gorî şert û mercên rojane ye û karûbarên tendirustiyê bûye qadeke aborî û bazirganiyê.

Endamê Yekîtiya Bijîşkên Tirk dibêje: “Rayedarên Tirkiyê li dijî bijîşkan, li dijî xebatkarên tendirustiyê di bêhurmetiyekê de ne, weke nimûne; Serokomarê Tirkiyê got ku '(Bijîşk) diçin bila biçin, ne xem e ji bo me', tiştekî wisa got, ev gotin gotineke ku li dijî bijîşkan bê bikaranîn nîne. Bijîşkek di gelek şertên zor û zehmet de digihîje, heta diçe ser karê xwe 20 – 29 sal ji bo bibin bijîşkê pispor dixebitin, dixwînin û gelek zehmetiyê dikşînin, lê bêhurmetiyekî li dijî wan heye.”

Yerlikaya bal kişand ser wê yekê ku li Tirkiyê krîzeke aboriyê heye û got: “Ew krîz bandora xwe li ser bijîşk û xebatkarên tendirustiyê jî dike, mûçeyên me gelek kêm in û bijîşk bi xwe jî êdî nikarin debara xwe bikin. Di vî warî de gaveke berçav nehat avêtin, ev hemû dibin sedem ku bijîşk koç dikin.”

Herwiha eşkere kir: “Pirsgirêkeke din jî heye ku ew jî rayedar wisa didin nîşandan ku di sîstema tendirustiyê de her tişt rêk û pêk e, lê mixabin ne wisa ye. Ev jî dibe sedem ku nexweş dema pirsgirêkan dibînin, weke berpirsyar bijîşk û xebatkarên tendirustiyê dibînin, ev jî dibe sedem ku tundî li dijî xebatkar û bijîşkan çêdibin.”