Kremlîn: Putîn dê di serdana xwe ya bo Tehranê de bi Erdogan re bicive

Navenda Nûçeyan (K24) – Berdevkê Kremlînê Dmitriy Peskov ragihand, Serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn dê di serdana xwe ya ji bo Tehranê de bi Serokomarê Tirkiyeyê Recep Teyip Erdogan re jî bicive.

Peskov got, “Ji bilî civîna sê alî, helbet dê hevdîtinên dualî jî hebin. Duh jî me ragihandibû ku dê di navbera Putîn û Erdogan de têkiliyên di asta bilind de hebin. Li wir jî dê civînek were lidarxistin.”

Peskov da zanîn ku hevdîtina sêalî dê di navbera Pûtîn, Erdogan û Serokomarê Îranê Îbrahîm Reîsî de pêk were û got: “Ji bo serdana Tehranê amadekarî tên kirin. Li vir dê di navbera serokên welatên garantor ên pêvajoya Astanayê de civînek bê lidarxistin. Wek tê zanîn ev yek di çarçoveya pêvajoya aramiya Sûriyê de ye.”