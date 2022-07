Mesrûr Barzanî: Kerîm Ehmed serkirdeyekî niştimanperwer û têkoşer bû

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di peyamekê de sersaxiya xwe arasteyî malbat û Partiya Şiyoî ya Kurdistan û Iraqê kir û ragihand, “mamoste Kerîm Ehmed, serkirdeyekî niştimanperwer û têkoşer ê diyar û naskirî bû li Kurdistan û Iraqê.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di peyama xwe de ragihand, “Bo koça dawiyê ya mamoste Kerîm Ehmed, Sekreterê Giştî yê berê yê Partiya Şiyoî ya Kurdistanê, pirse û sersaxî li malabat û hevalên wî yên di di Partiya Şiyoî ya Kurdistanê û Iraqê dikim û hevbeşê xema wan im.”

Her wiha got: “Xwedêjêrazî mamoste Kerîm Ehmed, serkirdeyekî niştimanperwer û têkoşer ê diyar û naskirî bû li Kurdistan û Iraqê. Xwedêyê mezin giyanê wî bi bihuştê şad bike û bîranîna wî her dem bi xêr.”

Sekreterê berê yê Partiya Şiyoî ya Kurdistanê Kerîm Ehmed îro di temenê 100 saliyê de li Hewlêrê koça dawiyê kir.