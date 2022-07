Baregeha Barzanî: Em vê tawanê bi tundî şermezar dikin

Hewlêr (K24) – Baregeha Barzanî di daxuyaniyekê de topbarana Tirkiyê ya li devera geştyariyê ya Perexê ya li sînorê Zaxo şermezar kir û ragihand, şehîd û birîndarkirina welatiyên sivîl û bêtawan ji hêla her hêz û aliyek be û li jêr her hincet û bahaneyek be, tawan e û nayê qebûlkirin.

Di daxuyaniyê de hat eşkerekirin: “Divê sînorek were danîn ku bûyerên bi vê şêweyê dubare nebin û êdî welatiyên me nebin qurbaniya milmilanî û şerê navbera hêz û aliyekî din. Dema wê yekê hatiye ku Hikûmeta Herêmê û Hikûmeta Federal bi hevahengiya ligel hev, çareseriyeke cidî û bingehîn ji bo wan sedeman bibîne, ku dibin sedema rûdana van tawan û karesatan.”

Daxuyaniya Baregeha Barzanî wiha ye:

Bi navê Xwedayê mezin û dilovan

Bi mixabiniyeke mezin ve îro li gor zanyariyên ku gihîştine me, ji ber topbarana hêzên Tirkiyê bo ser devereke geştyariyê ya Perexê ya li sînorê Zaxo, hejmarek welatiyên bêtawan şehîd û hejmarek din jî birînda bûn.

Em tevî ku vê tawanê bi tundî şermezar dikin, sersaxî li malbat û kesûkarên şehîdên vê bûyera diltezîn dikin û hêviya başbûna bilez ji bo birîndaran dixwazin.

Em radigihînin ku şehîd û birîndarkirina welatiyên sivîl û bêtawan ji hêla her hêz û aliyek be û li jêr her hincet û bahaneyek be, tawan e û nayê qebûlkirin.

Divê sînorek were danîn ku bûyerên bi vê şêweyê dubare nebin û êdî welatiyên me nebin qurbaniya milmilanî û şerê navbera hêz û aliyekî din.

Dema wê yekê hatiye ku Hikûmeta Herêmê û Hikûmeta Federal bi hevahengiya ligel hev, çareseriyeke cidî û bingehîn ji bo wan sedeman bibîne, ku dibin sedema rûdana van tawan û karesatan.

Baregeha Barzanî

20ê Tîrmeha 2022yan