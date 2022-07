Ewqafa Kurdistanê: Me çanda pêkvejiyanê xurt kir û mizgeft û perestgeh ji hemû olan re ava kirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Karûbarên Olî û Ewqafê li Herêma Kurdistanê Piştîwan Sadiq ragihand, wezareta wî kar ji bo avakirina çanda lêborîn û pêkvejiyana olî di navbera hemû pêkhateyan de kiriye. Di heman demê de destnîşan kir, gelek mizgeft û perestgeh li Herêma Kurdistanê hatine çêkirin û nûjenkirin.

Wezîrê Karûbarên Olî û Ewqafê li Herêma Kurdistanê Piştîwan Sadiq di axaftineke vîdyoyî de hat ku behsa kar û çalakiyên Wezareta Ewqafê di serdema Kabîneya Nehem a Hikûmeta Serokwezîr Mesrûr Barzanî de kir.

Sadiq got, di heyama sê salên derbasbûyî de ji karê kabîneya nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê de, Herêma Kurdistanê bûye nimûneyeke ciwan a di warê pêkvejiyan û lêborîna olî de ku Herêm ji bo konferansên cîhanî yên bi vê derbarê de pêwendîdar hatiye vexwendin.

Her wiha got: “Me berê kar kir ta ku gotara Înê li Kurdistanê bibe gotareke olî ya nerm û bibe alîkar ji bo belavkirina aştî û lêborînê di navbera ol û mezhebên cuda de. Di heman demê de 3 hezar kursên cuda ji bo mamostayên olî hatin lidarxistin û me Enstîtuya Kurdistanê ava kir û mamostayên olî li wir kursa 45 rojî digirin.

Diyar kir jî: “Di heman demê de, me giringî daye hemû olên din yên li Herêma Kurdistanê. Rêveberiya Pêkvejiyanê heşt olên navxweyî li xwe digire. Di wê derbarê de me nêzîkî 2 hezar mizgeft nûjen kirin, çendîn mezargehên Êzidiyan û dêr ava û nûjen kirin.

Wezîrê Karûbarên Olî û Ewqafê amaje bi wê yekê jî kir, “Em hewl didin di demeke nêzîk de xaniyan ji bo mamostayên olî xaniyên ava bikin. Ew projeyasaya nû hatiye amadekirin û di zûtirîn dem de ji bo pêdaçûna rênimayiyên koçkirin, dibistanên olî û rêbaza hînkirina Qurana pîroz, ji bo Parlamentoya Kurdistanê tê şandin. Bi taybetî ku giringî bi Zanîngeha Ezherê hatiye dayîn ku niha enstîtuya wê li Hewlêrê heye.”

Got: “Me gelek xwendekarên xwe şandin Misirê. Me nêzîkî 250 mamosteyên xwe yên olî jî ji bo xwendina bilind şandin welatên din. Me pêdaçûn di gelek girêbestên veberhênanê de kirin û vê yek jî dahata darayî bo Hikûmeta Herêmê vegerand. Ji aliyeke din ve Hikûmeta Herêma Kurdistanê di xizmeta heciyan de gelek asankarî dabîn kirin.”