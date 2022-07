Çavuşoglu: Em ji bo operasyona serbazî ji ti kesî destûrê wernagirin

Hewlêr (K24) – Piştî dijayetiya rasterast a Rûsya û Îranê li ser êrîşa artêşa Tirkiyê bo ser Rojavayê Kurdistanê, Wezîrê Derve yê Tirkiyê Mevlut Çavuşoglu ragihand, Enqere ji bo operasyona leşkerî ji ti kesî destûrê wernagire.

Du roj beriya van gotinên Mevlut Çavuşoglu, civîna lûtkeya welatên Îran, Tirkiye û Rûsyayê li Tehranê birêve çû. Mijara Sûriyê mijara sereke ya civînên Tehranê bû. Rûsya û Îran di civînê de dijayetiya xwe li hember êrîşa Tirkiyê bo ser Rojavayê Kurdistanê nîşan dan.

Mevlut Çavuşoglu di hevdîtineke televîzyonî de got: “Me (li Tehranê) danûstandina nêrîn û ramanan kir, lê me ti car daxwaz nekiriye û me ji bo operasyona serbazî ji ti welatan destûr nexwestiye.”

Ev nêrîna Wezîrê Derve yê Tirkiyê, dibe ku amaje bi helwesta Rêberê Komara Îslamî ya Îranê Elî Xamineyî be. Xamineyî di civînê de ligeş Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan bi awayekî zelal behsa êrîşa serbazî ya Tirliyê bo ser Sûriyê û "encamên wê" kiribû.

Rêberê Îranê tekez kiribû ku kêşeyên Sûriyê divê bi rêya siyasî û dîplomasiyê werin çareserkirin.

Wezîrê Derve yê Tirkiyê Mevlut Çavuşoglu behsa gereke nû ya guvaşa serbazî ya Tirkiyê li Rojavayê Kurdistamê kir û got: “Em ji bo şerê li dijî terorê ji ti kesî destûrê wernagirin, dibe ku ev ji nişka ve, di şevekê de be.”