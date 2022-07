Nêçîrvan Barzanî: Di vê helkefta pîroz de em tekeziyê li ser kûrkirina çanda hevdûqebûlkirin û pêkvejiyanê dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di peyameke de pîrozbahiya Yekê Muheremê û sersala nû ya koçî li tevahiya Misilmanên li Herêma Kurdistanê, Iraq û cîhanê kir û ragihand, “Di vê helkefta pîroz de em tekeziyê li ser kûrkirina çanda hevdûqebûlkirin û pêkvejiyanê dikin.”

Peyama Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî:

Ez bi germî cejna 1ê Muheremê û sersala nû ya koçî li hemû misilmanên Herêma Kurdistanê, Iraq û cîhanê pîroz dikim. Daxwazê ji Xwedayê mezin dikim ku sala nû xêr û xweşiyê, aramî û aşitiyê bo Herêma Kurdistanê, Iraq û mirovatiyê bi giştî bi xwe ra bîne.

Di vê helkefta pîroz de, em tekeziyê li ser kûrkirina çanda hevdûqebûlkirin û pêkvejiyanê dikin û hemû pêkhateyên etnîkî û olî piştrast dikin ku Herêma Kurdistanê wek hertim dê welatê hemûyan û hêlîna jiyana hevbeş û lêborînê bimîne.

Sersala we pîroz be û her sal bi xweşî be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

30/7/2022

1ê Muherrem 1444