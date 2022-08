Amerîka bo şanda Wezareta Pêşmerge: Pêgeheke girîng a Hewlêrê heye

Hewlêr (K24) – Şanda Wezareta Pêşmerge li Amerîkayê ligel Wezaretên Berevanî û Derve û Kongres û Koşka Spî civiya. Şanda Wezareta Pêşmerge ji bo bihêzkirina pêwendiyên navbera Hêzên Pêşmerge û Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê serdana Washingtonê kir.

Cîgirê Alîkarê Wezîrê Berevanî yê Amerîkayê diyar kir, liv û tevgerên DAIŞê hîn jî mane û alîkariyên wan ji bo Pêşmerge didomin. Wezîrê Pêşmerge jî destnîşan kir: Amerîka û welatên Ewropayê pêdagirî li ser çaksazî û yekxistina hêzên Pêşmerge û pêkanîna hêzeke Kurdistanî dikin.

Şanda Wezareta Pêşmerge bûye hefteyek li Amerîkayê ye û bi serokatiya Wezîrê Pêşmerge serdana Wezareta Berevaniyê û Kongresê kiriye, herwiha biryar e serdana Wezareta Derve û Koşka Spî jî bikin.

Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Washingtonê Beyan Samî Ebdurehman bi navê Serokê Herêmê û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê spasiya gel û hikûmeta Amerîkayê û kompaniyên Amerîkî kir, ku di rewşên dijwar de dost û piştevaniya rasteqîn a Herêma Kurdistanê ne.

PÊWENDIYÊN ME SERBAZÎ Û ABORÎ Û ÇANDÎ NE

Beyan Samî Ebdurehman diyar kir: “Em şanaziyê dikin bi hevkariya Amerîka û Hevpeymaniya Navdewletî ya li dijî DAIŞê, Pêşmergeyên me li sînorekî hezar kîlometre berevanî kir, ku xeta berevaniya li dijî DAIŞê hebû. Loma Kurdistan bû penageheke aram ji bo hemû wan kesên ji destê teror û tirsînê ji deverên xwe direviyan.

Herwiha destnîşan kir: “Ez bi navê Serokê Herêmê Nêçîrvan Barzanî û Serokwezîrê Herêmê Mesrûr Barzanî spasiya hemû wan Amerîkiyan dikim ku alîkariyên xwe gihandin Herêma Kurdistanê, her ji gelê Amerîkayê ve heta Wezareta Derve û Kongres û Koşka Spî û Wezareta Berevaniyê. Pêwendiyên me ji bilî serbazî, abor û çandî ne. Em spasiya jûra bazirganî û kompaniyên Amerîkî dikin, ji şerê DAIŞê ve heta niha, tevî qeyran û kêşe û astengiyên cuda, hîn jî li Herêma Kurdistanê ne.

PROSEYA ÇAKSAZIYÊ LI WEZARETA PÊŞMERGE BERDEWAM E

Wezîrê Pêşmerge Şoriş Îsmaîl ragihand, şerê DAIŞê bi dawî nebûye û ligel Amerîka û Hevpeymanan şerê paşmahiyên DAIŞê dikin. Proseya çaksaziyê jî li Wezareta Pêşmerge berdewam e.

Şoriş Îsmaîl diyar kir: “Hevbeşiyeke me ya stratejîk heye, Pêşmerge, Artêşa Iraqê, Amerîka û Hevpeymaniya Navdewletî bi hev re xîlafeta sexte ya DAIŞê têk bir. Çima ev hevpeymanî hîn jî girîng e? Çimkî şerê dijî DAIŞê hîn jî bi dawî nebûye. Bi hevkariya Amerîka û hevpeymanên wê, em di şerê dijî paşmahiyên DAIŞê de berdewam in, ji wê jî girîngtir, em di proseya çaksaziyê ya li Wezareta Pêşmerge de berdewam in.

HEVPEYMANIYA NAVBERA AMERÎKA Û HÊZÊN PÊŞMERGE DEMDIRÊJ Û PÊWÎST E

Cîgirê Alîkarê Wezîrê Berevanî yê Amerîkayê bo Rojhilata Navîn soza berdewamiya alîkariyên welatê xwe ji bo Pêşmerge da û got, yek ji wan destkeftans ku divê em şanaziyê pê bikin, proseya çaksaziya profesyonel a Wezareta Pêşmerge ye.

Herwiha eşkere kir: “Hevpeymaniya navbera hêzên me û hêzên Pêşmerge demdirêj û pêwîst e, li ser bingeha dijayetîkirina dîktator û terorîzmê ye. Min têbînî kiriye, wezîrên berevaniyê yên Amerîkayê berdewam serdana Hewlêrê dikin, çimkî girîngiya hevpeymaniya bi Pêşmerge û Hikûmeta Herêmê û xelkê Kurdistanê fêm dikin.”

Cîgirê Alîkarê Wezîrê Berevanî yê Amerîkayê got, her çiqas DAIŞ niha xakek di destê wê de tine ye, lê belê şiyana wê ya kiryarên terorîstî heye, loma Amerîka berdewam dibe di piştevanîkirina Pêşmerge de.