Qamişlo.. Hejmara qurbaniyên êrîşa drona Tirkiyê zêde bû

Navenda Nûçeyan (K24) – Hêzên Ewlekariya Hundirîn (Asayiş) diyar kir, di encama êrîşa droneke Tirkiyê de, 4 kes li bajarê Qamişlo hatin kuştin ku ji nava wan de 2 zarok bûn.

Hêzên Ewlekariya Hundirîn îro di daxuyaniyekê de aşkere kir, droneke Tirkiyê otomobîlek li taxa Pîşesazî ya Qamişlo kir armanc û di encamê de 4 kes hatin kuştin, di nava wan de 2 zarok hene. Her wiha 2 kesên din jî birîndar bûn û rewşa wan giran e.

Di daxuyaniya xwe de hat gotin jî, di encama êrîşê de ziyanên madî yên mezin gihîştin otomobîl û dikanên li taxa Pîşesazî.

Hêzên Ewlekariya Hundirîn diyar kir jî, lêkolînên wan ji bo naskirina nasnameya kuştiyan de berdewam in û got: “Ev êrîşên dagirkeriya Tirkiyê ên li ser sivîlan tên kirin, ji encama bêdengiya navdewletî li hemberî van binpêkirinên ku ewlehî û aramiya herêmên me dike armanc e.”

Di dema dawî de, ligel zêdebûna gefên Tirkiyê yên ji bo destpêkirina operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û bakurê Sûriyê, êrîşên asmanî yên bi riya dronan li ser Rojavayê Kurdistanê û hermên di bin kontrola HSDê de zêde bûne.