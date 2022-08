Mesrûr Barzanî: Binkeya Laleşê xizmeteke berçav a kultûr û çanda Kurdî kiriye

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî peyameke pîrozbahiyê arasteyî desteya nû ya Binkeya Rewşenbîrî û Civakî ya Laleşê kir, bi boneya bidawîhatina kongreya wan a 14emîn.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî peyama xwe arasteyî desteya nû ya Binkeya Laleşê ya Rewşenbîrî û Civakî û got: “Bi helkefta serkeftina kongreya çardemîn a Binkeya Laleşê ya Rewşenbîrî û Civakî û hilbijartina desteya nû, germtirîn pîrozbahiyan li we dikim û hêviya serkeftin û berdewamiyê ji we re dixwazim.”

Di peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî de hat jî: “Binkeya Laleşê ya Rewşenbîrî û Civakî, xizmeteke berçav a kultûr û çanda Kurdî kiriye, nemaze parastin û pêşvebirina kultura Êzidayetiyê. Hêvîdar im hûn di xebat û têkoşîna xwe de ji bo xizmetkirina pirsên niştimanî û pêkvejiyana aştiyane li Herêma Kurdistanê berdewam bin.”