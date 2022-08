Serokwezîrê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Serokê Hevpeymaniya Fetih kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 14ê Tebax 2022an li Hewlêrê ligel Serokê Hevpeymaniya Fetih Hadî Amirî civiya.

Di hevdîtinê de, guftûgo derbarê dawî rewşa Iraqê û pêwendiyên Hewlêr û Bexdayê de hatin kirin.

Serokê Hevpeymaniya Fetih amaje bi wê da ku Herêma Kurdistanê u serkirdatiya wê, roleke wan a aktîv di hevkêşeyên siyasî yên Iraqê de heye. Ji ber wê pêwîst e hemû alî û pêkhateyên Iraqê riya guftûgoyan bigirin û hewlên xwe ji bo rizgarkirina Iraqê ji vê rewşa metrisîdar bidin.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê pistevaniya xwe ji bo her cure danûstandinan nisan da ku li ser bingeha hevqebulkirin û bihêzkirina baweriyê di navbera pêkhateyên Iraqê de be. Her wiha amaje bi wê da ku pêkhateyên Iraqê gelek berjewendiyên wan ên hevbeş heye ku dikare bingeha jihevnêzikbûn û çareserkirina pirsgirêkan.

Serokwezîr Herêma Kurdistanê tekezî li wê kir ku cibicikirina destûrê di berjewendiya hemû pêkhateyan de ye û Iraqê dixin ser riya pêşketin û vejînê.