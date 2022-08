Mesrûr Barzanî: Ji ber aramî û ewlehiyê gelek kes berê xwe didin Herêma Kurdistanê

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî daxwaz ji xwediyê projeyan û veberhêneran kir, tevahiya xizmetguzariyan li gorî standartên cîhanî ji welatiyan re peyda bikin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro Sêyemîn Pêşangeha Navdewletî ya Taybet bi Xanûber û Veberhênanê (Invest Expo 2022) vekir û di merasîma vekirinê de gotarek pêşkêş kir û tê de ragihand, “Min ji piraniya xwediyên proje û kompanyayan bihîst ku di cibicîkirina projeyan de, wan pişta bi dest û karînên endezyarî yên xwemalî hatine bestin, ji ber vê jî ez kêfxweş bûm.”

Got jî: “Di kabîneyên pêştir yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê de, gelek giringî bi veberhênan û avakirina xaniyan hat kirin. Bi berawirdekirina ligel navçeyên din ên Iraqê, dibînin ku pêşketinên berçav hatin kirin. Aramî û ewlehî, bûne sedem ku gelek kes berê xwe bidin Herêma Kurdistanê û lê bi cih bibin.”

Serokwezîr Mesrûr Baranî di beşeke din a gotara xwe de got: “Hewlêr kevintirîn bajarê cîhanê ye û jiyan tê de berdewam e. Di heman demê de em dikarin pêngavan ji bo avakirina şêwazên avahîsaziyê yên pêşketî jî bavêjin. Anku Hewlêr dikare bibe yekem bajarê cîhanê ku kevintirîn û nûtirîn şêwazê avahîsaziyê lê tê cibicîkirin. Bêguman, bajarên din ên Kurdistanê jî taybetmendiyên xwe hene û em giringiyê didin wan jî.”

Destnîşan kir jî: “Hin tiştên din hene, divê li ber çavan werin girtin, wek rêjeya keskahiyê, kalîteya kar û keresteyên ku tên bikaranîn. Daxwaz ji hemûyan dikim, li gor standartên cîhanî.”

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê amaje bi guhartinên keşûhewayê kir û got: “Mixabin keşûhewa hatiye guhartin û ev yek bûye sedema hişkesalî û biyabanbûnê. Divê em xwe bi van guhartinên ku li cîhanê rû didin re biguncînin. Divê di warê veberhênanê de rêjeya keskahiyê nebe qurbaniya zêdekirina xanî û avahiyan.”

Di beşeke din de Serokwezîr Mesrûr Barzanî got: “Me biryar da, 20 hezar yekeyên nişticihbûnê ji xelkê kêmderamet û hejar re bi nirxên kêm û qistên dirêj bên dirustkirin.”

Her wiha got: “Min daxwaz kiriye ku tevahiya wan bi kalîteyeke baş û xizmetguzariyên temam werin avakirin. Hêvî dikim ku rêjeya kirêkirinê li Kurdistanê dakeve asta herî nizm û rojek were her kesek li Kurdistanê bibe xwediyê xaniyê xwe.”

Tekez kir jî: “Ji bo ku em xizmeta gelê xwe berdewam bikin, çêkirina xanî û avahiyan têrê nake, pêwîst e em di sektora çandiniyê de jî veberhênanê bikin, me di vê kabîneyê de pir giringî dayê. Divê em sektora pîşesaziyê zêdetir pêş bixin, da ku bibin destek ji bo kesên ku di sektora xanûberiyê de veberhênanê dikin.”