Ji destpêka êrîşa Rûsyayê ve 9 hezar leşkerên Ukraynayî hatine kuştin

Navenda Nûçeyan (K24) – Fermandarê Giştî yê Artêşa Ukraynayê Valery Zaluzhny ragihand, ji destpêka şerê Rûsyayê di 24ê Sibatê de û heta niha nêzîkî 9 hezar leşkerên Ukraynayê hatine kuştin.

Valery Zaloghny di mîtîngekê de li Kîevê de got: “Zarokên Ukraynayî hene ku pêwîstiya wan bi baldariyek taybetî heye, ji ber ku dê û bavên wan çûne eniya pêş û dibe ku bûne yek ji 9 hezar lehengên me yên ku hatine kuştin.”

Rayedarên Ukraynayê kêm caran amarên derbarê ziyanên leşkerî yên Ukraynayê di şerê wê bi Rûsyayê re aşkere dikin.

Di Nîsana borî de, Serokê Ukraynayê Volodimir Zelensky ragihandibû, nêzîkî 3 hezar leşkerên Ukraynayê di êrîşên Rûsyayê de hatine kuştin û nêzîkî 10 hezar jî birîndar bûne.

Gelek welatên Ewropî alîkariyên leşkerî didin Ukraynayê. Lê li gorî Berpirsê Siyaseta Derve ya Yekîtiya Ewropî Josep Borrell, welatên Ewropî niha plan dikin ku erkê perwerdekirin û piştgirîkirina artêşa Ukraynayê li welatên cîranên Ukraynayê pêk bînin.

Borrell amaje bi wê yekê jî kir, ev pêşniyar dê hefteya bê li Pragê di civîna wezîrên berevaniyê yên Yekîtiya Ewropayê de were gotûbêjkirin û hêvî xwast ku were pesendkirin. Borrell got: “Şerê ku xuya ye dirêj dibe, ne tenê di warê dabînkirina alavan, lê her wiha di warê rahênan û piştevaniya artêşê de pêwîstî bi kedeke mezin heye.”