Hikûmeta nû ya Awustralyayê pesnê hêzên Pêşmerge dide

Hewlêr (K24) – Hikûmeta nû ya Awustralyayê pesnê hêzên Pêşmergeyê Kurdistanê di şerê dijî DAIŞ û terorê de dide û diyar dike ku hevahengî û piştgiriya zêdetir a navbera Awustralya û Hikûmeta Herêma Kurdistanê berdewam e.

Cîgirê Serokwezîrê Awustralyayê Richard Mares di nameyekê de ku bo Nûnertiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Sydney şandiye, diyar dike, her çiqas Awustralya û Iraq û Kurdistan ji aliyê erdnîgariyê ve ji hev dûr in, lê belê rûbirûbûna teror û parastuna berjewendiya hevbeş a navbera her du aliyan, hevkar û hevbeş bûne, ku ji ber wê seqamgîrbûna ewlehî û asayîşa rojhilatê navçeyê ji bo rûbirûbûna teror pêk hatiye û di vî warî de Awustralya şanaziyê bi vê pêwendiyê dike.

Richard Mares di heman demê de bal dikşîne ser beşdariya girîng a Pêşmergeyê Kurdistanê ku ji bo rûbirûbûna DAIŞê kiriye.

Mares di dawiya nameya xwe de dibêje: “Em pabend in bi karkirina mil bi milê hevbeşên me yên li Iraqê û hevpeymanên me yên di şerê dijî DAIŞê de û gefên din ên bo ser seqamgîrî û asayîşa navçeyê.”