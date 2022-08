Sedir daxwaza dayîna mafê "şehîdên xwepêşandanan" dike

Hewlêr (K24) – Muqteda Sedir sersaxî li malbatên kuştiyên xwepêşandana alîgirên Tevgera Sedir kir û ji bo birîndaran hêviya başbûnê xwest.

Sedir li ser hesabê xwe yê Twitterê daxwaza mafê "şehîdên xwepêşandanan" ji aliyên pêwendîdarên vê mijarê kir û ragihand, ev qerebûya herî kêm e ku ji bo wan were kirin.

Herwiha Muqteda Sedir ji Xwedê daxwaza efûyê kiriye ji bo wan kesên ku çek hilgirtine û xwestiye ku tobe bikin û di siberojê de eger ew zindî be an jî mirî be, vî karî dubare nekin.