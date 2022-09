Ayhan Bîlgen: Divê Tirkiye ligel hemû aliyên li Sûriyê li hev bike

Enqere (K24) – Serokê Partiya Dengê Tirkiyê (SES) Ayhan Bîlgen ragihand, di avakirina Suriyê de divê Kurd, Tirkmen, Nasurî, Sunnî hemû alî hebin û got: “Tirkiye eger bixwaze sînorên xwe biparêze lazim e ligel hemû aliyên li Sûriyê li hev bike.”

Tirkiye ev heyamek e hewl dide bi rejîma Esed re li hev bike û di heman demê de operasyonekê li ser Rojavayê Kurdistanê pêk bîne.

Derbarê vê polîtîkaya Tirkiyê de Serokê Partiya Dengê Tirkiyê (SES) Ayhan Bîlgen di daxuyaniya çapemeniyê de ragihand ku Tirkiye lazîm e li Suriyê li gel hemû aliyan hevdîtinan pêk bîne û ji bo çareseriyeke mayînde hewl bide, egerna dê barê Tirkiyê giran be.

Ayhan Bîlgen diyar kir: “Ji bo aşitiyeke mayînde ya li Sûriyê beriya her tiştî lazim e agirbesteke mayînde bê ragihandin û li ser maseya çareseriyê hemû aliyên civakî yên Sûriyê cih bigrin. Di avakirina Suriyê de hewce ye Kurd, Tirkmen, Nasurî, Sunnî hemû alî hebin. Tenê bi polîtîkayên şer û operasyonan hûn nikarin Sûriyê çareseriyekê peyda bikin. Tirkiye eger bixwaze sînorên xwe biparêze lazim e ligel hemû aliyên li Sûriyê li hev bike.”

Herwiha got: “Ji bo ku Kurdên li Rojava bihêztir li ser maseya çareseriyê cih bigrin pêwîst e Tirkiye serkêşiyê bike. Lê belê eger Tirkiye her berê xwe bide polîtîkayên şer dê berdêla vê yekê bo Tirkiyê giran be û dê barê wê yê penaberan jî sivik nebe.”