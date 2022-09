Erdogan: Ji ber kêmbûna gazê Ewrûpa li benda zivistaneke dijwar e

Hewlêr (K24) – Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan diyar kir, ji ber kêmbûna gazê, Ewrûpa li benda zivistaneke giran e, herwiha ragihand ku kêşeyeke bi vî rengî ji bo Tirkiyê dirust nabe.

Recep Tayyip Erdogan îro sêşemê 6ê Îlona 2022yan, di konferanseke rojnamevanî de ragihand: “Ez di wê baweriyê de me ku di vê zivistanê de kêşeya kêmbûna gazê dê li ber Ewrûpayê dirust bibe.”

Erdogan got, Ewrûpa baca pêngavên xwe dide, ji ber helwestên wê wisa bû ku Serokê Rûsyayê Vladimir Putin, dorpêça gazê bixe ser Ewrûpayê.

Li ser kêşeyên ligel Yûnanistanê li Deryaya Egeyê, Serokomarê Tirkiyê got: “Hêzên me amade ne ji bo her êrîşek eger pêwîst be.”

Herwiha eşkere kir: “Enqere ligel NATOyê di pêwendiyê de ye, divê Yûnanistan bizane, dibe ku em di şevekê de ji nişka ve werin.”

Kompaniya Rûsî ya Enerjiyê Gazprom beriya niha ragihandibû, hinardeya gaz bo Almanyayê bi rêya boriya Nord Stream, bi temamî rawestiyaye.

Gazprom sedema rawestandina gazê bi rêya Nord Stream, weke nûjenkirina beşeke projeyê nîşan daye.

Projeya Nord Stream, projeya veguhestina gazê ji Rûsyayê bo Almanyayê ye, rawestandina hinardeya gazê di vê projeyê de, bandoreke rasterast li ser bihayê sotemeniyê li Ewrûpayê dike.