Mitsotakis: Gefên Tirkiyê nayên qebûlkirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Yûnanistanê Kyriakos Mitsotakis li ser gotinên Serokomarê Tirkiyê ragihand, gefên Tirkiyê nayên qebûlkirin.

Ofîsa Serokwezîrê Yûnanistanê di daxuyaniyekê de ragihand, Kyriakos Mitsotakis li Atînayê ligel Serokomara Slovakyayê Zuzana Caputova civiyaye.

Di daxuyaniyê de hatiye eşkere kirin ku Serokwezîrê Yûnanistanê Kyriakos Mitsotakis diyar kiriye, helwesta Yûnanistanê diyaloga li gor mafên navdewletî, li gor mafên deryayî yên navdewletî û pêwendiyê cîrantiya baş e.

Kyriakos Mitsotakis tekez kiriye, nayê qebûlkirin ku Yûnanistan ji welatekî hevpeymanê NATOyê ye, gefan bibîne.

Hat diyarkirin ku Serokwezîrê Yûnanistanê, ji ber hebûna hêza aştiyê ya Slovakyayê li Qibrisê û helwesta ku Slovakya derbarê pirsgirêka Qibrisê de nîşan daye, spasiya Zuzana Caputova kiriye.

Îro sêşemê 6ê Îlona 2022yan, Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan careke din gef li Yûnanistanê xwar û got: “Eger dema wê hat em ê di şevekê de ji nişka ve bên. Eger gefên wan ên binkeyên li giravên di destê wan de bi vî awayî li dijî me berdewam bin, dawiyeke sebra me jî heye. Eger ew sebra me bi dawî bû em ê tiştê pêwîst bikin.”

Erdogan di 3yê Îlona 2022yan de jî gef Yûnanistanê xwaribû û gotibû: “Ey Yûnanistan li dîroka xwe binêre, eger tu zêdetir zêdegaviyan bikî dê berdêla vê ji bo te giran be. Eger dema wê hat em dê tiştê pêwîst bikin. Dibe ku em di şevekê de ji nişka ve bên.”