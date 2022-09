Qeyûm dixwaze taxeke Diyarbekirê bifiroşe

Diyarbekir (K24) – Li Diyarbekirê qeyûmê Şaredariya navçeya Yenîşehîrê dixwaze ku taxekê bifiroşe. Qeyûm dide zanîn ku welatiyan malên xwe li ser zeviyên gencineya dewletê avakirine û divê vala bikin. Şêniyên taxê jî dibêjin; ev 40 sal in ew li vê taxê dijîn û naxwazin bêne mexdûrkirin.

Taxa bi navê Fabrîka ya ser bi navçeya Bajarê Nû ya Diyarbekirê ji beriya 40 salan hatiye avakirin. Ev tax ji 380 malan û kargehan pêk tê. Ji 4 hezaran zêdetir şêniyên vê taxê hene. Qeyûmê şaredariya navçeya Bajarê Nû ji şêniyên taxê re dibêje; we malên xwe li ser zeviyên gencîneyê avakirine û divê hûn vê taxê vala bikin. Şênî û şaredarî hê li hev nehatine. Şênî bifakar in û bertekan nîşan biryarê didin.

Şêniya Taxê Belkîse Uyanik: “Ev 30 sal in em li vê taxê ne. Niha ji aliyekê ve saetên elektrîkê li stûnan dixin ji aliyekê ve jî dibêjim em ê xaniyên we xirab bikin. Em nizanin dê tiştekî bidin me an nadim me. Em li gundan bûn, dewletê em jig undan derxistin û niha jî me derdixin.”

Şêniyê Taxê Orhan Aydin: “Em tapuyên xwe dixwazin, heger tapuyên me bidin me ev ji me re çêtir e. Bêyî me ev der derxistine firotinê. Em dibêjin heger hûn bifiroşin em ê bikirin. Divê beriya her tiştî pirse ji me bike.”

Li vê taxê mizgeft û dibistan jî hene. Ji aliyê şaredariyê ve hemû xizmetgûzariyên binerdî û sererdî hatine kirin. Biryara xirabkirin û ji nû ve avakirina vê taxê di Mijdara 2021an de hatiye dayîn. Li gorî gotinên şêniyên taxê, rayedarên şaredariyê ji şêniyan re gotine dê li şûna malên wan xaniyên nû ji wan re çêkin û wekî heqê xanî û kargehan hin pere pêşniyar kirine lê belê şêniyên taxê pereyî kêm dibînin. Şaredariyê ragihand ku dê di 20ê vê mehê de bi rêbaza îhaleyê zevî û xaniyan bifiroşin. Şêniyên taxê dibêjin; ev neheqî ye û ew vê neheqiyê qebûl nakin.

Şêniyê Taxê Sedat Deyîş: “Qeyûm gazî me taxê kir û em bi hev re civiyan. Ji me re got, em ê vêderê xirab bikin lê emê heqê we bidin we. Me parêzer kir û qeyûmê dest ji me berda. Me got hûn malekê xirab dikin naxwe malekê bidin me lê nadin me.”

Şêniyê Taxê Mehmet Guneş: “Ev 40 sal in em li vir dijîn. Heta niha tiştekî wisa tune bû. Ev du-sê meh in dibêjin; em ê xirab bikin, em ê bifiroşin. Em qaîl nebûne. Em çûyîn şaredariyê me civîn pêk anî. Lê çi jê derneketiye.”

Li vê taxa piçûk her kes her kesê nas dike, jiyana gundewarî heye. Şêniyên taxê naxwazin dest ji cîranî û çanda taxa xwe berdin.