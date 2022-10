Sertaç Bucak: Divê siyasetmedarên Kurd piştgiriyê bidin peyamên Demîrtaş

Diyarbekir (K24) – Piştî ku Selaheddîn Demîrtaş bi rêya twîtterê êrîşa Mêrsînê şermezar kir û çend rêze twîtên din de jî rexne anî ser çand aliyan ev yek siyasete de deng veda ku wek rexnekirina PKKê û redkirina bikaranîna çekan hat şîrovekirin.

Hevserokê HDPê yê berê Selaheddîn Demîrtaşê ku di girtîgeha Edîrne de ye piştî êrîşa PKkê ya Mêrsînê bi rêya twîtterê êrîş şermezar kiribû û paşê di çend twîtên xwe de amaje kiribû kesên di qadên bi konfor de siyasete dikin her çiqas bêdeng bin jî ew ê li ser helwesta xwe berdewam be û her wiha bal kêşand ku derbarê wî de çi were gotin bila bê gotin ew ê dest ji rastiya xwe bernede. Şîrovekar û mafnasan amaje kirin ku Demîrtaş di peyamên xwe rexneyê li PKKê digire ku heta niha wisa vekirî ev helwest nîşan nedabû.

Serokê berê ê Komeleya Mafên Mirovan ê Diyarbekir Abdulkadîr Aydin ji K24ê re got: “Peyamên Sileheddîn Demîrtaş ji bo PKKê ne. Ji bo ku êdî ti aliyek ser navê gelekî wisa bi hêsanî biryarê nedin wisa dibêje, dibêje divê beriya çalakiyekê encamên wê werin nirxandin, ji bo gel baş e an ne, divê berçav were girtin.”

Selaheddîn Demîrtaş di peyamên xwe de destnîşan dike ew ê li ser siyaseta demokratîk bibiryar be û dê politikaya aştiyê bimeşîne. Siyasetmedarên Kurd dibêjin girîng e ku Selaheddîn Demîrtaş bikaranîna çekan red dike û divê hemu siyaseta kurd piştgiriyê bidin Demîrtaş.

Serokê Platforma Demokratên Kurd Sertaç Bucak ji K24ê re got: “Peyamên birêz Selaheddîn Demîrtaş girîng in û erênî ne. Demîrtaş dixwaze pirsa Kurd bi awayekî aştiyane û bi siyaseta demokratîk were çareserkirin. Divê hemû siyasetmedarên kurd xwedî li wan gotinan derbikevin. Selaheddîn Demîrtaş wêrektî nîşan daye.”

Siyasetmedar û şîrovekar dibêjin Selaheddîn Demîrtaş dixwaze balê bikêşe pevçûnên beriya hilbijartinên 1ê Mijdara 2015an û bang dike ku divê ti aliyek nekeve kemîna pevçûnan.