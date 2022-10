Kamîran Haco: Gelek pirs hene dihêlin Tirkiye diyalogê bi Şamê re bike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Desteya Pêwendiyên Derve yên ENKSê Kamîran Haco li ser egera asayîkirina pêwendiyên Tirkiye û Sûriyê radigihîne, ne tenê ji bo hilbijartinan Tirkiye dixwaze diyalogeke cidî bi Şamê re bike.

Serokê Desteya Pêwendiyên Derve yên ENKSê Kamîran Haco li Washingtonê derbarê egera asayîbûna pêwendiyên Tirkiye û Sûriyê de ji K24ê re ragihand, “Du nêrînên cuda hene, hin dibêjin ev yek girêdayî partiya desthilatê AK Pariyê ye, ji bo hilbijartinên sala bê ye ku partiyên opozîsyonê karta penaberan li dijî wê bi kar tîne. Anku ev daxuyaniyên demkî ne û dê piştî hilbihartinan nemîne.”

Haco got jî: “Tirkiye gihîştiye wê baweriyê ku ji bo pirsa penaberan, proseya siyasî ya Sûriyê bi giştî, krîza aborî û hebûna PYDê li ser sînorê wê diyalogê bi Şamê re bike. Ev hemû pirs jî dihêle ku Tirkiye bi awayekî cidî diyalogê bi Sûriyê re bike, ne tenê ji bo pirsa hilbijartinan. Ez jî bi vê nêrînê re me.”

Haco amaje bi yekê jî kir, lê heta niha hûrgilî û sînaryoyên vê diyalogê ne diyar in, ji ber ku pirsa opozîsyona Sûriyê ya ku Tirkiye piştevaniya wê dike heye. Her wiha ew penaberên ku ji Tirkiyê dê vegerin Sûriyê dê çarenivîsa wan çi be. Gelek pirsên aloz di navbera her du aliyan de hene, eger ev diyalog biçe serî jî, dê demeke dirêj li pêşiya wê be.

Pêwendiyên Tirkiye û Sûriyê di warê siyasî de ji piştî destpêkirina xwepêşandanan li Sûriyê di sala 2011an de qut bûne, Wezîrê Derve yê Tirkiyê diyar dike, pêwendiyên wan tenê bi “pêwendiyên istixbaratê" sînordar in.

Şandeke ENKSê li Washingtonê ye û berî çend rojan bi berpirsê Dosyaya Sûriyê yê Wezareta Derve ya Amerîka re civiyabû. Derbarê sedemên rawestanan diyaloga ENKS û PYNKê û helwesta Amerîka de, Serokê Desteya Pêwendiyên Derve ya ENKSê diyar kir, wan di civîna bi berpirsên Wezareta Derve ya Amerîka re nîgeraniya xwe derbarê rawestana diyalogê û xemsariya Amerîka di vê derbarê de nîşan da. Aliyê Amerîkî jî got ku wan nûnerekî nû ji bo herêmê destnîşan kiriye û yek ji karên wî yên sereke ew e, aliyên Kurdî nîzîkî hevdu bike.

Li ser pirsa encamên civînên Komîteya Nivîsandina Destûra Sûriyê, Kamîran Haco got: “Ez bi xwe yek ji endamên vê komîteyê me. Me heta niha 8 civîn kirine, lê gavek ber pêş ve nehatiye avêtin, ji ber ku divê berî nivîsandina destûrê, lihevkirina siyasî çêbibe. Proseya ku niha em tê de ne, pirsa nivîsandina destûrê û lihevkirina siyasî kiriye yek pirs, rêjîm ne amade ye ti gavekê ji bo nivîsandina destûrê yan guhartina desthilatdariya xwe bavêje.”

Her wiha di vê pirsê de got jî: “Ya giring ew e, biryara navdweletî 2254 wek xwe bê cibicîkirin, anku destpêkê desthilateke veguhêz bê çêkirin û piştre destûr were nivîsandin.”

Li ser nakokiyên li pêş nivîsandina destûrê û eger pirsa bichkirina mafên Kurdan di desûrê Sûriyê de yek ji wan nakokiyan e, Kamîran Haco got: “Sedema sereke ya nenivîsandina destûreke nû, ne amadebûna rêjîmê ye. Lê derbarê nakokiyan de, rêjîmê sala 2012an destûrek nivîsand û desthiladariya Serokê Sûriyê tê de gelekî fireh kiriye. Ev yek ji pirsên nakokiyê bi giştî ye. Derbarê mafên Kurdan de, rêjîm mafên Kurd wek pêkhateyeke sereke ya Sûriyê qebûl nake. Mixabin opozîsyona Sûriyê ku em beşek in ji wê, 7 – 8 xalên nakok li ser mafên Kurdan di navbera me û wan de hene û em negihîştine ti lihevkirinê.”