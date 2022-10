Rêbar Ehmed: Kesê bibe serokomar divê nûnertiya berjewendiyên Kurdan bike

Navenda Nûçeyan (K24) – Namzedê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ji bo postê Serokomariya Iraqê got, postê Serokomariyê pişka Kurdan e, ew ê ku wê postê werbigire divê nûnertiya berjewendiyên Kurdan bike, hemû Iraqiyan li hev kom bike û divê serxwebûna biryara siyasî ya li navxweya welêt biparêze.

Namzedê PDKê ji bo postê Serokomarê Iraqê Rêber Ehmed di paneleke dîdara “Pirsa Kurd li Rojhilata Navîn” de got: ‘’Eger diyarkirina namzedekî Kurd bo postê serokatiya komara Iraqê li Parlamentoya Kurdistanê ji bo hinek aliyan şerm be, em amade ne wek sala 2014an vê pirsgirêkê di nav fraksiyonên Kurdistanî yên li parlamentoya Iraqê de çareser bikin.”

Rêbar Ehmed amaje bi wê da, divê posta serokomar, hemû Iraqiyan, di nav de Kurd û pêkhateyan, li dora berjewendiyek bilindtir bicivîne.

Got jî “Kesê ku bibe serokomar divê bifikire ka dê li ser kîjan bingehê vê post were werdigire. Eger ne kurd be, di çarçoveya sîstema niha ya Iraqê de nikare vê postê werbigire.”

Diyar kir jî, divê postê serokmar bibe xala komkirina Kurdan, lê dema faktoreke derve ya ne Kurdistanî dikeve nav vê mijarê, pirsgirêkan ji bo vê postê çêdikin.

Rêbar Ehmed di beşeke din ji axaftinên xwe de eşkere kir, destûra Îraqê weke heyî nehatiye cîhbicîhkirin û eger alî jî bixwazin sîstema hikûmraniya Îraqê serkeftî be, pêwîst e destûr weke xwe cîhbicî bikin.

Her wiha got: Sîstema siyasî li Iraqê nûneratiya xelkê nekiriye û çendîn torên berjewendiyan li Iraqê ava bûne ku bûne asteng li pêşiya berjewendiyên bilind ên welat û nûneratîya berjewendîyên pêkhateyan di çarçoceya sîstema Iraqa federal de.

Destnîşan kir jî, li gorî destûra Iraqê, serokomar parêzvanê destûr û berjewendiyên bilind ên welat e û dikare rê li ber mezinbûna kêşeyên di navbera Herêma Kurdistanê û Bexdayê de bigire û hikûmetê han bide ku xizmetên baştir pêşkêşî xelkê bike.

Got jî: “Eger serokomar rola xwe ya rast bibîne, dikare serxwebûna Iraqê biparêze, ji bo biryarên siyasî di destê Iraqiyan de be, lê belê eger nûnertiya berjewendiyên din ên derveyî berjewendiyên Iraqê bike, wê demê ev desthilat nikare bibe faktora aramiyê ji bo navxweya welat, herêm û cîhanê.