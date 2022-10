Nêçîrvan Barzanî û Nadiya Murad rewşa Şingalê gotûbêj kirin

Hewlêr (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Çalakvana Êzidî û Balyoza Niyetpakî ya li Neteweyên Yekbûyî Nadiya Murad li ser rewşa Şingal û Êzidiyên winda, gotûbêj kirin.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê nivîsand: “Ez îro bi Çalakvana Êzidî Nadiya Murad re civiyam û me behsa bi hezaran Êzidiyên winda kir.”

Nêçîrvan Barzanî diyar kir: “Me hevahengiya ji bo rizgarkirina Êzidiyên winda gotûbêj kir, herwiha me behsa rewşa Şingalê û hewlên ji bo alîkariya rizgarbûyên komkujiyê kir.”

Nadiya Murad rizgarbûya ji destê DAIŞê ye û weke Balyoza Niyetpakî li Neteweyên Yekbûyî kar dike, herwiha Xelata Nobelê ya Aştiyê wergirtiye.

