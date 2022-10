Baregeha Barzanî peyameke sersaxiyê arasteyî Şakir Epozdemîr dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Ji ber koça dawiyê ya Nî'metulla Epozdemîr, Baregeha Barzanî peyameke sersaxiyê arasteyî kesayetiyê Bakurê Kurdistanê Şakir Epozdemîr kir û tê de sersaxî li malbata wan a têkoşer û hemû kesûkar û nasên wî kir.

Peyama sersaxiya Baregeha Barzanî ya ji bo birêz Şakir Epozdemîr:

Bi navê xwedayê mezin û dilovan

Birêz Kek Şakir Epozdemîr

Bi xemeke zêde ve, me nûçeya koça dawî ya kesayetiyê welatparêzê Bakurê Kurdistanê û birayê we yê birêz Nî'metulla Epozdemîr bihîst.

Sersaxiyê li we û malbata we ya têkoşer û tevahiya kesûkar û nasên we dikin û em xwe bi hevbeşê xema we dizanîn.

Ji xwedayê mezin hêvîdarîn ruhê xwedê jêrazî Nî'metulla Epozdemîr bi behişta fireh şad bike û hedar û aramiyê bi hemû aliyekî bibexşe.

Inna Lilleh We Inne Ileyhî Racîun (Em Ji Xweda Hatin û Emê Dîsa Vegerin Xweda)

Baregeha Barzanî

15.10.2022